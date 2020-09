Huda neurja v Grčiji zahtevala tri smrtne žrtve

V hudih neurjih, ki so ta konec tedna prizadela Grčije, so po najnovejših podatkih umrli trije ljudje. Številni so sicer še vedno pogrešani ali ujeti na svojih domovih.

Orkanu podobno neurje Ianos na zahodu Grčije ter še eno neurje na severu Egejskega morja sta v petek in soboto ovirala cestni promet, povzročala poplave in prekinitve električnega toka na več otokih, poroča STA.

Ianos je s seboj prinesel vetrove s sunki do 117 kilometrov na uro. V soboto se je pomaknil proti otoku Kreta, a je pri tem oslabel.

Foto: Reuters

Neurja so v več delih Grčije v petek in soboto povzročila precejšnjo gmotno škodo. Iz stanovanj in drugih stavb so morali rešiti več kot 600 ljudi. Med huje prizadetimi je po navedbah STA mesto Kardica okoli 300 kilometrov severno od Aten, od koder so v soboto poročali o zemeljskih plazovih in podrtih drevesih, prekinjena je bila oskrba z električno energijo.

Foto: Reuters

Po najnovejših podatkih so neurja zahtevala tri življenja, še poroča STA. Nedaleč od mesta Kardica je na neki kmetiji umrl moški, v bližnjem kraju pa so v poplavljeni hiši našli žensko. Danes so reševalci v ruševinah ene od hiš na območju našli mrtvega še 62-letnega moškega. Več ljudi po navedbah gasilcev po neurjih še vedno pogrešajo ali so ujeti pod ruševinami svojih domov.

Sredozemski orkan oz. medikan je Grčijo prizadel že septembra 2018, ko je na otoku Evia zahteval dve življenji. V eni najhujših naravnih nesreč v Grčiji pa so leta 2017 poplave zahodno od Aten zahtevale več kot 20 življenj.