Huda nesreča v Berlinu: z avtomobilom v skupino ljudi

V nemškem glavnem mestu Berlin se je danes zgodila huda prometna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih sedem ljudi. Po navedbah policije naj bi 24-letni voznik zaradi prevelike hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal v skupino ljudi. Pri tem je težje poškodoval tri in lažje štiri ljudi. Policija domneva, da gre za nesrečo, poroča STA.

Nesreča se je zgodila danes zjutraj v predelu Berlina Charlottenburg. Voznik je v bližini železniške postaje Zoologischer Garten zavijal v levo, a zaradi velike hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in s ceste zapeljal v skupino ljudi.

Ena oseba je ostala ukleščena pod vozilom in so jo morali reševati, je povedal predstavnik policije. Zaradi obsežne reševalne akcije, v kateri je sodelovalo 60 gasilcev in dva helikopterja, je prišlo na območju do velikih prometnih zastojev, poroča STA.

Berlinska policija je sporočila, da dogodek obravnava kot nesrečo in da ni verjetno, da bi šlo za terorizem. Za zdaj namreč nimajo dokazov o morebitnem terorističnem napadu.