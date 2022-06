Huda kazen za motoriste: če ne upoštevajo pravil, jim motor ... #video

Največje in najgosteje naseljeno mesto v Združenih državah Amerike, New York, se že dolga leta spopada z nepridipravi, ki po ulicah metropolitanskega območja divjajo s "kroserji" in štirikolesniki. Da bi tem vragolijam naredili konec in zagrozili objestnežem, da se bo slabo končalo, če s svojim početjem ne bodo prenehali, jih newyorška policija vztrajno zasega. Po zasegu pa motorji in štirikolesniki ne končajo v kakšnem skladišču, kjer bi jih lahko kdo preprodal ali kupil po ugodnejši ceni, temveč pod buldožerjem, s katerim mestne oblasti zelo nazorno sporočajo: "Želimo biti jasni, da vaše divjanje z motorji ni sprejemljivo."

Po besedah župana Billa De Blasia so motorna kolesa nevarna otrokom in starejšim meščanom. Nepridipravov, ki divjajo po ulicah, nemalokrat celo z neregistriranimi in ilegalnimi motornimi kolesi, se je mestna uprava s policijo lotila tudi z bagrom. Aktualni newyorški župan, Eric Adams, ostaja zvest tradiciji drobljenja z buldožerjem.

"Kros motorji in štirikolesni motorji niso le moteči, ampak so tudi izjemno nevarni. In to vemo. Vidimo jih ves čas in jih slišimo po cele noči. Veliko se jih premika po naših ulicah. In želimo biti jasni: to ni sprejemljivo," je povedal Adams.

Organizirajo prireditev, kjer je možno opazovati drobljenje motornih koles

Mestna uprava pripravi prav posebno predstavo, na kateri newyorški župan zamahne z zastavo in buldožer začne z delom. Pod njim je bilo tokrat zdrobljenih okrog 100 kroserjev, motorjev in štirikolesnikov od sicer že več kot dva tisoč letos zaseženih.

"Ne bom se odrekel svoji obljubi in zavezi, da bomo naše ulice osvobodili teh motornih koles in naredili vsa naša okrožja varna, kjer se lahko ljudje gibljejo. Kot lahko vidite po številu motorjev in štirikolesnikov, to obljubo izpolnjujemo. Devetsto več jih je, kot smo jih lahko odstranili lani, kar je 88-odstotno povečanje dela newyorške policijske uprave in skupnosti," je še dejal Adams.

Kakovost življenja je vse, je dodal Adams. "Naš fokus je, da se ukvarjamo s pregonom kriminala in s kakovostjo življenja. In ta motorna kolesa so bila grožnja kakovosti življenja. Motorna kolesa so tako uničena in ne preprodana ali podarjena, saj želijo s tem preprečiti, da bi se vrnila na mestne ulice," je sklenil.