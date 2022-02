Hrvati v strahu za svoj denar hiteli na rusko banko

Sberbank je ena od dveh največjih ruskih bank, ki ima svoje poslovalnice tudi v številnih hrvaških mestih. V Šibeniku, Splitu, Pulju in drugih mestih se je danes pred njenimi poslovalnicami zbrala množica ljudi.

Ljudje so v vrsti čakali pred poslovalnico v Horvaćanski ulici v Zagrebu, polna zaskrbljenih ljudi je bila tudi stavba Sberbanke na Ilici. Čeprav so v poslovalnici dovoljene le štiri osebe, jih je bilo notri okoli deset.

Eden od obiskovalcev je za Dnevnik.hr povedal, da je prišel zapret račun. "Ne bojim se vojne, bojim pa se gospodarskih posledic," je dejal.

"Ni razloga za paniko, vsem komitentom lahko izplačamo do sto tisoč evrov"

Direktorica hrvaške agencije za zavarovanje Marija Hrebac je dejala, da hrvaški sistem zavarovanja depozitov ne bo propadel.

"V primeru propada banke so vse stranke zaščitene do sto tisoč evrov. Tudi če bi bile resne težave, torej, če bi vsi drugi sistemi odpovedali, hrvaški sistem ne bo odpovedal in bo varoval finančno stabilnost. Imamo dovolj sredstev, ki so nam na voljo, tako da lahko v primeru najslabšega scenarija vsem komitentom, ki imajo v banki depozite, izplačamo do sto tisoč evrov," je dejala Marija Hrebac in dodala, da ima Sberbank na Hrvaškem trenutno okoli 3,8 milijarde kun zavarovanih depozitov.

Enako je bilo danes zjutraj tudi na Češkem, v Pragi.