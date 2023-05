Hrvati si manejo roke: bodo letos padali rekordi?

Na Hrvaškem so samo v času prvomajskih praznikov, od 28. aprila do 1. maja, našteli 256 tisoč turistov in več kot 890 tisoč njihovih prenočitev.

Hrvaško je od začetka leta do 27. maja obiskalo 3,5 milijona turistov, ki so ustvarili 10,7 milijona nočitev. To je za 27 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in za tri odstotke več kot v rekordnem letu 2019. Na Hrvaškem pričakujejo odlično poletno turistično sezono, dober obisk pa napovedujejo že za junij.

Skoraj polovico vseh prihodov oziroma 1,4 milijona prihodov in 4,8 milijona prenočitev so na Hrvaškem dosegli med 1. in 27. majem, kažejo podatki hrvaškega sistema eVisitor. To je za tri odstotke več kot v enakem obdobju leta 2019 in za 24 odstotkov več kot maja lani, je danes izpostavil direktor hrvaške turistične skupnosti (HTZ) Kristjan Staničić.

Proračun HTZ za letos znaša približno 34,8 milijona evrov in je za okoli štiri odstotke višji od lanskega. To so po oceni predsednika HTZ zneski, ki jih nekateri tekmeci za večkrat presegajo, zato se mu zdi uspeh Hrvaške še večji.

Staničić je dejal, da v tej sezoni pričakujejo odlične rezultate, saj so najave z najpomembnejših trgov zelo dobre, k čemur je pripomogla tudi razglasitev konca epidemije covid-19. Ocenil je, da bo turizem v Evropi letos dosegel ali presegel rekordne rezultate iz leta 2019, predvsem v Sredozemlju.

Glavni del turistične sezone se bo začel junija, ko se za počitnice po besedah Staničića zaradi ugodnejših cen, zmernejših temperatur in manjših gneč odloča vse več ljudi. Foto: Thinkstock

Staničića so prejšnji teden kot direktorja HTZ v estonskem Talinu sicer znova izvolili za podpredsednika evropske potovalne komisije (ETC), združenja nacionalnih turističnih organizacij s sedežem v Bruslju. Kot podpredsednik ETC je za Hino povedal, da dobro turistično sezono pričakujejo tudi druge članice ETC.

Po podatkih ETC je več kot polovica Evropejcev že rezervirala svoje počitnice, 59 odstotkov pa se jih do konca septembra na počitnice namerava odpraviti dvakrat ali še večkrat.

Staničić je navedel, da je raziskava ETC pokazala tudi, da cene letos skrbijo več Evropejcev kot lani, in sicer 24 odstotkov v primerjavi z lanskimi 18 odstotki. Evropejci so po besedah Staničića zaskrbljeni tudi nad splošnim gospodarskim stanjem in osebnimi financami, a želijo potovati in poskušajo privarčevati pri načrtovanju.