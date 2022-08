Hrvaški ribič ujel sto kilogramov težko "vodno pošast" #foto

"To je riba mojega življenja, 30 let sem jo poskušal ujeti," je po zgodovinskem ulovu sto kilogramov težkega in več kot 2,5 metra dolgega soma ponosno povedal hrvaški ribič Denis Špoljarić. Ujel je namreč največjo ribo, kar so jih kadarkoli videli v jezeru Rakitje v bližini Zagreba.