Hrvaškega poslanca zaradi verbalnega napada kazensko ovadili

Zagrebška policija je kazensko ovadila 47-letnega poslanca opozicijske stranke Živi zid Branimirja Bunjaca zaradi suma prisile in grožnje s smrtjo štirim varnostnikom v hrvaškem saboru. Bunjac je med saborsko sejo v začetku aprila vulgarno žalil varnostnike in jim grozil s smrtjo.

Branimir Bunjac je verbalno napadel varnostnike med razpravo o interpelaciji proti hrvaški vladi, ki jo je sprožila največja opozicijska stranka SDP zaradi neizvajanja strukturnih reform. Po opravljeni razpravi sklep opozicije o odpoklicu vlade pričakovano ni bil izglasovan.

Z mobilnim telefonom želel posneti dogajanje

Razpravo je zaznamoval Bunjacev incident, ki se je zgodil v zgodnjih jutranjih urah 5. aprila, ko je podpredsednik sabora Milijan Brkić (HDZ) od saborskih varnostnikov zahteval, naj iz dvorane odstranijo poslanca Živega zidu Ivana Pernarja. Ta se ni držal teme razprave, temveč je vztrajal pri razpravi o zaporni kazni za nekdanjega hrvaškega premierja in predsednika HDZ Iva Sanaderja.

Pernarjev strankarski kolega Bunjac se je razjezil, ko so varnostniki začeli nositi Pernarja iz dvorane in jim skušal to tudi fizično preprečiti, poleg tega je želel dogodek posneti z mobilnim telefonom. Varnostniki so skušali Bunjacu odvzeti mobitel, ker poslovnik ne dovoljuje niti snemanja niti fotografiranja njihovega posredovanja. Ob tem je Bunjac vulgarno žalil varnostnike in jim grozil, da "ne bodo živi zapustili poslopja parlamenta".

Za Ivana Pernarja pa to ni prvi incident v hrvaškem saboru. Že leta 2017 so njegovi izpadi botrovali k prekinitvi seje, saj ni upošteval zahteve predsednika sabora, naj zapusti dvorano, zato so morali na silo posredovati varnostniki. Foto: STA

Bunjac danes ni želel komentirati kazenske ovadbe. Za novinarski portal index.hr je povedal, da "ni bilo nobene prisile niti grožnje s smrtjo, temveč je šlo za verbalni incident v stanju afekta." Meni, da tovrstnih incidentov v saboru ne bo več, če podpredsedniki sabora iz vrst HDZ ne bodo naročali varnostnikom, naj poslance nesejo iz sejne sobe. Varnostniki so doslej največkrat iz sejne sobe nesli prav Pernarja, ki ni upošteval opominov predsedujočih na seji.

Iz sabora so po incidentu sporočili, da varnostniki niso kršili nobenih pravil. Obnašanje Bunjaca so enotno obsodili mnogi poslanci iz vrst vladajoče večine in opozicije.

Medtem so v ločenem primeru kazensko ovadili tudi Brkića zaradi kaznivih dejanj "proti računalniškim sistemom, programom in podatkom v škodo več oseb". Brkić je tudi namestnik predsednika HDZ Andreja Plenkovića.