Hrvaška presegla nov tragičen mejnik

Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob opravljenih 10.626 testih potrdili 3955 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 68 bolnikov s covid-19, je sporočil nacionalni štab civilne zaščite na današnji novinarski konferenci. Do zdaj je na Hrvaškem umrlo 2032 covidnih bolnikov.

Današnje število novookuženih in testov v 24 urah je nekoliko nižje kot prejšnji torek, ko so v državi prvič potrdili več kot 4000 okužb. Pred tednom dni so ob opravljenih 11.091 testih potrdili 4080 okužb. Največ na novo okuženih so imeli v četrtek, in sicer 4534 ob opravljenih 11.166 testih, piše STA.

Največ primerov znova potrdili na območju Zagreba

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (Hzjz) Krunoslav Capak je na novinarski konferenci povedal, da 14-dnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev znaša 1113,9. Najvišja je v Medžimurski županiji, najnižja v Istrski županiji, je omenil. Stopnja smrtnosti zaradi covid-19 je 470 na milijon prebivalcev.

Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite so v minulih 24 urah največ primerov znova potrdili na območju Zagreba, kjer je bilo 997 novih okužb. V Primorsko-goranski županiji so imeli 318 okuženih v zadnjih 24 urah. Iz Istrske županije so poročali o 85 novih primerih.

Na Hrvaškem je trenutno 24.190 aktivnih primerov okužb. V bolnišnicah se zdravi 2427 bolnikov s covid-19, na ventilatorjih je 262 ljudi. Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zaznali prvi primer, so potrdili skoraj 143.400 okužb z novim koronavirusom. Okrevalo je več kot 117.100 obolelih. V samoizolaciji je skoraj 59.500 ljudi. Opravili so skoraj 791.000 testov, so še dejali danes.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je na novinarski konferenci tudi povedal, da bodo kmalu objavili spletno stran z vsemi informacijami o cepljenju proti novemu koronavirusu. Hrvaška je naročila približno 5,6 milijona odmerkov cepiva od različnih proizvajalcev. Capak je dodal, da bo cepljenje proti covid-19 brezplačno in prostovoljno. Sprožili bodo tudi kampanjo o pomembnosti cepljenja, da bi se zanj odločilo čim več prebivalcev, še navaja STA.