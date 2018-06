Hrvaška pred poletjem krepi ukrepe proti požarom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem bodo letos za protipožarno zaščito ob obali angažirali več kot sedem tisoč profesionalnih in prostovoljnih gasilcev. Po potrebi bodo na pomoč poklicali tudi več sto vojakov, je danes napovedala državna uprava za zaščito in reševanje (Duzs). V protipožarne ukrepe so letos vložili približno 100 milijonov kun (13,5 milijona evrov).