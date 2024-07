Torkov požar v bližini Tučepov. Foto: Profimedia

Na prizorišču požara v Tučepih, ki je izbruhnil v torek zvečer, je trenutno okoli 250 gasilcev s približno 50 vozili, pri gašenju pa sodelujeta tudi air tractorja in kanader, so še sporočili.

Gasilci so dopoldne že sanirali požarišče, kanaderji pa so zapustili območje. Ogenj se je nato znova razplamtel in dosegel naravni park Biokovo, od koder se vije gost dim, ki ga je po poročanju hrvaških medijev mogoče videti tudi iz Bosne in Hercegovine.

Torkov boj gasilcev s požarom v bližini Tučepov. Foto: Profimedia

Zgorelo več kot tisoč hektarjev površin

Požar je po nekaterih ocenah uničil več sto hektarjev površin, pri gašenju pa je bil poškodovan en gasilec.

Potem ko je bilo dopoldne veliko boljše tudi stanje na požarišču pri Skradinu, se je požar popoldne zaradi spremembe smeri vetra na enem delu znova aktiviral in se začel širiti proti severovzhodu.

Ogenj, ki je požgal več kot 800 hektarjev površin, trenutno gasi več kot sto gasilcev s skoraj 40 vozili in dva kanaderja. Med gašenjem je bil prav tako poškodovan en gasilec.

Sinočnji požar nad Tučepi, kjer je sedaj znova zagorelo. Foto: Posnetek zaslona/X

Iz hrvaške gasilske zveze so popoldne opozorili, da gre pri obeh požarih, ki ju spremlja gost dim, za veliko površino, ob nenehni nevarnosti krepitve vetra in aktivacije požarišča.

Dodali so, da so del gasilskih enot preusmerili na območje novega požara pri naselju Danilo Kraljice nedaleč od Šibenika.

Požar na območju Smokovića, v katerem je od torka do danes zgorelo okoli 450 hektarjev površin, je medtem pod nadzorom, gasilci pa sanirajo robne dele požarišča.

V hrvaški gasilski zvezi so danes izpostavili, da je bil torek najzahtevnejši dan v dosedanjem delu požarne sezone. Od torka zjutraj do davi je po podatkih državnega gasilskega centra pri gašenju skupno sodelovalo 233 gasilskih organizacij s 1134 gasilci, 346 vozili in 20 protipožarnimi letali.

Gasilci z vse riviere so se z nadčloveškimi napori trudili pogasiti požar, pepel je padal kot dež, obmoje je bilo zavito v gost oblak dima. Gašenje je ovirala močna burja, saj se je zaradi vetra ogenj hitro širil.

Gasilci poskušajo preprečiti širjenje požara v Narodnem parku Krka

Požar na območju Smokovićev v Zadarski županiji so danes ponoči ukrotili, gasilci požarišče še vedno varujejo. V Tučepih so gasilci ubranili hiše, v Šibensko-kninski županiji pa si prizadevajo preprečiti širjenje požara v nacionalni park Krka, so sporočili iz Hrvaške gasilske zveze ( HVZ). Zaradi varnosti je glavni gasilski poveljnik predlagal, da se turistom danes prepove vstop v Nacionalni park Krka.