Nov zakon bo enotam lokalne samouprave oz. mestom in občinam naložil obveznost sprejemanja načrta upravljanja z destinacijo in jim za to dal tudi širše pristojnosti.

Načrt bodo na štiri leta oblikovale turistične zveze v sodelovanju z enotami lokalne in regionalne samouprave ter občani, podlaga zanj pa bo izračun sprejemnih zmogljivosti, torej to, koliko turistov lahko sprejme posamezna destinacija.

Enote lokalne samouprave bodo lahko sprejemale odločitve o omejitvi števila, vrste in kategorije turističnih in gostinskih objektov na svojem območju, odločale pa bodo tudi o uvedbi turističnega ekološkega prispevka.

Lokalne oblasti bodo tako lahko prepovedale odprtje novih apartmajev in gostinskih objektov ter omejevale število turistov, ki bivajo na njihovem območju. O omejitvi števila apartmajev sicer že razmišljajo v nekaterih mestih na hrvaški obali, med njimi tudi v Dubrovniku.