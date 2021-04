Hrvaška: bolnišnice se hitro polnijo

Kot navajajo zdravniki, so covidni bolniki v povprečju mlajši, kot so bili prejšnjo jesen, ko je bil velik pritisk na covidne oddelke v bolnišnicah. Obenem so tudi klinične slike obolelih hujše, kot so bile, povzema STA.

Danes objavljeno število okužb na Hrvaškem je sicer nekoliko nižje kot pretekla dva torka, kar je tudi posledica manjšega števila testiranj med velikonočnimi prazniki.

Največ novih okužb v Zagrebu

Prejšnji torek so ob 9.047 testih našteli 1.487 okužb, še teden pred tem pa ob 8.177 testih 956 okužb. Glede na današnje objave županijskih štabov civilne zaščite je bilo v preteklih 24 urah največ na novo okuženih na območju Zagreba, kjer so našteli 107 primerov. V Primorsko-goranski županiji je bilo 60 novih okužb, v Istrski županiji pa 11.

V državi je trenutno 11.028 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 1.713 covidnih bolnikov, od tega jih 155 potrebuje medicinske ventilatorje. V samoizolaciji je 26.592 ljudi.

Skupno so do zdaj v državi potrdili 280.899 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 6.113 bolnikov z boleznijo covid-19.

Do zdaj so na Hrvaškem porabili 524.724 odmerkov cepiva Pfizerja, Moderne in AstraZenece. Cepili so 426.310 ljudi, med njimi 98.414 z dvema odmerkoma.

V Zagrebu bodo v sredo začeli bolj množično cepiti starejše od 65 let in kronične bolnike. Načrtujejo, da bodo v prostorih zagrebškega velesejma v sredo cepili 1.500 ljudi, potem pa bodo lahko zvišali število cepljenj na do pet tisoč ljudi dnevno, kar bo odvisno tudi od števila prispelih odmerkov cepiva. V hrvaški prestolnici so prav tako pripravljeni znova uporabiti največjo športno dvorano Arena Zagreb za namestitev covidnih bolnikov, če bo treba razbremeniti bolnišnice.