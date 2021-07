Po mesecih bega ujeli obsojenega namestnika vodje Zlate zore

V Grčiji so danes v visoko varovan zapor prepeljali namestnika vodje neonacistične stranke Zlata zora Hristosa Papasa, ki je bil na begu od oktobra lani. Sodišče ga je v okviru zgodovinskega sojenja proti Zlati zori obsodilo na 13 let zapora. Papasa so aretirali v četrtek, potem ko so ga izsledili v Atenah.

Poleg Papasa so aretirali tudi 52-letno žensko, ki ga je skrivala v svojem stanovanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na zgodovinskem sojenju proti več deset članom Zlate zore, ki je trajalo več kot pet let, so za številne izrekli visoke zaporne kazni med drugim zaradi članstva v kriminalni združbi, umorov in nezakonitega posedovanja orožja. Papasa so zaprli zaradi njegove vodilne vloge v Zlati zori, saj naj bi bil glavni ideolog organizacije. Je tudi znan ljubitelj italijanskega diktatorja Benita Mussolinija.

Večletno zastopstvo v parlamentu

Zlata zora je bila več let zastopana tudi v parlamentu. Med finančno krizo je bila tretja najmočnejša stranka, leta 2019 pa ji ni več uspel vstop v parlament.

Sodni proces proti stranki so sicer uvedli po smrti protifašističnega raperja, ki ga je leta 2013 ubil pripadnik Zlate zore. Storilec je krivdo priznal in prestaja dosmrtno zaporno kazen. Umor je sprožil preiskavo delovanja zloglasne Zlate zore, odgovorne za umore in nasilje nad migranti in aktivisti levice od 90. let prejšnjega stoletja.

Lani soglasno spoznali za kriminalno organizacijo

Po več kot petih letih in pol enega najpomembnejših sojenj v politični zgodovini države je sodišče 7. oktobra lani Zlato zoro soglasno spoznalo za kriminalno organizacijo.

