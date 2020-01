Hiša v obliki letala? Tudi to obstaja. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Said Jammal, Nigerijec libanonskega rodu, je v nigerijski prestolnici Abuja zgradil unikatno domovanje, to pa privablja trume obiskovalcev od blizu in daleč, ki si lahko to čudo tudi ogledajo.

Navdih je dobil pri ženi, ki rada potuje

Kot je za tiskovno agencijo Reuters dejal Jammal, je navdih za hišo, ki ima obliko letala, dobil pri ženi, ki je strastna ljubiteljica potovanj. Hiša ima bazen in mošejo, v krilih letala so spalnice, na posestvu pa najdemo tudi hišo za goste in vrt.

V Abujo se je preselil iz zvezne države Jos severovzhodno od prestolnice, da bi tukaj ustanovil svoje gradbeno podjetje.

Hišo morajo vsako leto prebarvati

Gradnja hiše je potekala več kot tri leta, v tem času pa so načrte zaradi potrebe in želja družine večkrat spremenili. Objekt je treba tudi redno vzdrževati, vsako leto ga zato prebarvajo in kakšno stvar še izboljšajo. Prav tako se posveča notranjosti, a tukaj mu načrte pogosto prekriža žena, sploh če ji kaj ni všeč.

Zakonca imata sedem otrok in 15 vnukov. Pri njegovem delu mu pomaga tudi sin Mohammed Jammal, ki je agenciji zaupal, da je družina navdušena nad očetovo idejo in tem, da je razmišljal zunaj okvirov. Naredil je nekaj drugačnega, pravi.

