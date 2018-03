Hči ruskega vohuna po zastrupitvi že pri zavesti

Yulia Skripal, daughter of former spy Sergei Skripal, "improving rapidly” and is no longer in critical condition, hospital says. https://t.co/u7ARyzlVK2 pic.twitter.com/NgV3xR39xf — ABC News Politics (@ABCPolitics) March 30, 2018

Po poročanju BBC je Julija Skripal pri zavesti, prav tako naj bi se ji prvič od zastrupitve povrnila možnost govora. Njeno zdravstveno stanje naj bi bilo stabilno, informacije o tem, kakšne posledice je na njenem zdravju pustil živčni strup novičok, pa niso znane.

Nekdanji ruski vohun ostaja v kritičnem stanju

Medtem njen oče, nekdanji ruski vohun Sergej Skripal, ostaja v kritičnem stanju. Po besedah zdravnikov iz bolnišnice v Salisburyju se Skripal dobro odziva na zdravljenje, vendar pa še vedno potrebuje 24-urno specialistično zdravstveno oskrbo.

Kremlin spox: there was no letter from Sergei Skripal to President Putin to allow him to come back to Russia pic.twitter.com/xwXbfAUfUd — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 24, 2018

Že prejšnji četrtek pa so iz bolnišnice odpustili policista Nicka Baileyja, ki se je po odkritju nezavestnega Skripala in njegove hčerke na eni od klopi pri nakupovalnem središču prvi od policistov odpravil do domovanja Sergeja Skripala in tam vstopil v stik z živčnim strupom.

Strup odkrili na več različnih lokacijah po mestu

Britanska policija, ki dogodek obravnava kot poskus umora, je v sredo sporočila, da sta Skripalova v stik z novičokom prvič prišla v domovanju Skripala v Salisburyju.

Forenzične preiskave so pokazale, da je bila najvišja koncentracija strupa prisotna pri vhodnih vratih, policija pa je strup v manjših količinah odkrila tudi na drugih lokacijah v mestu oziroma v bližini domovanja nekdanjega ruskega vohuna.

Britanska policija zastrupitev Skripalovih obravnava kot poskus umora. Foto: Reuters

Rusija obtožbe za napad zavrača

Britanska vlada je krivdo za dogodek pripisala Rusiji, ki pa obtožbe zavrača. Na Otoku so se kot odziv na napad odločili za sprejetje ukrepov proti Rusiji, tudi izgon 23 ruskih diplomatov. V Moskvi so nato sprejeli podoben protiukrep in odgovorili z izgonom enakega števila ruskih diplomatov.

Britanski diplomatski akciji se je doslej pridružilo več kot 20 držav, tudi ZDA, ki so izgnale 60 ruskih diplomatov. Rusija je na ukrep odgovorila z izgonom 60 diplomatov in zaprtjem ameriškega konzulata v Sankt Petersburgu.