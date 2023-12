Harkov tarča ruskih napadov z raketami in droni #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mesto Harkov na vzhodu Ukrajine je bilo ponoči tarča napadov več ruskih raket. Ranjena je bila ena oseba, več stanovanjskih stavb pa je bilo poškodovanih. Ruske sile so ponoči z droni tipa šahed napadle tudi regijo Dnipropetrovsk.

Odmevnejši dogodki dneva:



8.55 Vzhod Ukrajine tarča ruskih napadov z raketami in droni

"Skupno je bilo izstreljenih sedem brezpilotnih letal tipa šahed in šest raket S-300," so po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform sporočile ukrajinske letalske sile. Ob tem so pojasnile, da je ruska vojska z raketami napadla regijo Harkov, z droni pa Dnipropetrovsk.

"Okupatorji so šestkrat zadeli Harkov," je na Telegramu zapisal guverner regije Oleg Sinegubov in dodal, da so eno osebo oskrbeli na kraju napada.

Po podatkih ukrajinskega ministrstva za energijo je bil v četrtek popoldne v ločenem napadu zadet tudi premogovnik v mestu Toreck na vzhodu države. V napadu je bila poškodovana ena oseba, ki so jo odpeljali v bolnišnico.