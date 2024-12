Han savdske investitorje povabil v Slovenijo

Gospodarski minister Matjaž Han je v okviru obiska v Savdski Arabiji opravil politične pogovore in sodeloval na gospodarsko-promocijskih dogodkih, med drugim se je skupaj s 54-člansko gospodarsko delegacijo udeležil poslovno-investicijske konference. Slovenijo je predstavil kot inovativno in butično destinacijo svetovnega formata.

Han je tridnevni obisk v Savdski Arabiji začel v nedeljo. Med drugim se je srečal z ministrom za gospodarski razvoj in načrtovanje Faisalom bin Fadil Alibrahimom ter častnim konzulom Slovenije v Savdski Arabiji Halidom Fahad Ibrahim Al Boajzom.

Srečal se je tudi z namestnikom ministra za turizem Sultanom Al Musalamom ter Hazemom Alhazmijem iz Savdske turistične organizacije, ki jima je predstavil Slovenijo kot celoletno zeleno, butično turistično destinacijo z različnimi sezonskimi dejavnostmi in petzvezdičnimi doživetji, ki zadovoljijo tudi zahtevnejše turiste, so sporočili z ministrstva.

Han: Slovenija je med najuspešnejšimi športnimi narodi na svetu

Namestniku ministra za šport Baderju bin Abdulrahmanu Alkadiomu je povedal, da je Slovenija glede na število prebivalcev med najuspešnejšimi športnimi narodi na svetu. Predstavil mu je nacionalni sistem športa ter ponudil svetovanje in pomoč pri pripravah na zimske azijske igre leta 2029, pri čemer je poudaril tudi, da Slovenija s svojo vrhunsko športno infrastrukturo in naravnimi danostmi omogoča odlične pogoje za priprave športnikov.

Na poslovno-investicijski konferenci, ki se je vsebinsko osredotočila na tri stebre – informacijsko-komunikacijsko področje, biotehnologijo in farmacijo ter turizem–, je Han investitorje povabil v Slovenijo. Ob tem je poudaril, da "je Slovenija inovativna, butična destinacija svetovnega formata, hkrati pa zaradi izjemnih dosežkov slovenskih športnikov tudi dežela prvakov".

Interes za sodelovanje je velik

Po besedah Tamare Zajec Balažič iz agencije Spirit Slovenija močna udeležba podjetij ob tokratnem obisku vladno-gospodarske delegacije in številni uspešni pogovori med podjetji obeh dežel potrjujejo velik interes za krepitev poslovnega sodelovanja med Slovenijo in Savdsko Arabijo.

Marjana Majerić iz Gospodarske zbornice Slovenije je dodala: "Ponosna sem, da nam je s to delegacijo uspelo združiti moči vlade in gospodarstva. To je prava pot, kako lahko slovenskim podjetjem odpremo vrata na obetavne trge, kot je Savdska Arabija. Verjamem, da je to pomemben korak k razpršitvi našega izvoza zunaj meja EU, kar je ključno za dolgoročen uspeh slovenskega gospodarstva."

Gospodarsko sodelovanje in trgovina med državama se v zadnjih letih povečujeta. Potencial za okrepitev sodelovanja Slovenija prepoznava predvsem na področjih logistike, energetike in visokotehnoloških rešitev, umetne inteligence, avtomobilske industrije, biotehnologije, farmacije ter turizma.