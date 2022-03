Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z balkona svojega stanovanja v kraju Montreux na zahodu Švice je danes skočila petčlanska družina. Eden od njih je zdaj v kritičnem stanju, štirje pa so pri skoku umrli, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila tamkajšnja policija.

Skok je bil usoden za 40-letnega očeta in 41-letno mamo, njuno osemletno hčerko in mamino sestro dvojčico. Petnajstletni sin je v bolnišnici v kritičnem stanju.

To se je zgodilo po obisku dveh policistov

Skočili so, ko sta se na njihovem domu oglasila dva policista, ker naj bi oče svoja otroka nezakonito poučeval sam doma in nista hodila v šolo. Potem ko sta potrkala na vrata in se predstavila, jima vrat ni odprl nihče, v stanovanju pa je zavladala tišina, zato sta odšla.

Preiskovalci na balkonu, s katerega so skočili družinski člani. Foto: Guliver Image

V vmesnem času je z balkona v neposredni bližini Ženevskega jezera skočilo pet družinskih članov. Po navedbah sosedov je družina prihajala iz Francije, v stanovanju pa so zelo neopazno živeli približno tri leta.