Gretin oče ne podpira njenega izostajanja od pouka

V zadnjih 16 mesecih je Greta Thunberg nagovorila svetovne voditelje, se srečala s papežem Frančiškom, se podala v besedni spopad z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in navdihnila na milijone ljudi, da so se po vsem svetu 20. septembra zbrali na največjem podnebnem shodu. Revija Time jo je pred kratkim razglasila za osebnost leta. Foto: Reuters

Oče podnebne aktivistke Grete Thunberg ne podpira hčerinega izostajanja od pouka, zaskrbljen je tudi zaradi sovraštva javnosti do nje. Pri tem pa poudarja, da se je Greta zaradi svojega aktivizma spremenila in postala bolj vesela.

"Mislite, da ni običajna, ker je posebna in zelo slavna. Vendar pa je zdaj ona zame običajen otrok – dela lahko vse stvari, ki jih lahko delajo drugi," je Svante Thunberg povedal za britanski BBC.

Dodal je, da je Greta tarča zlorab ljudi, ki ne želijo spremeniti svojega načina življenja, da bi rešili okolje. Skrbijo ga predvsem "lažne novice in vse stvari, ki si jih izmišljajo o njej, ter sovraštvo, ki pri tem nastaja".

Greta "resnično želi nazaj v šolo"

Vendar pa se po njegovih besedah zdaj skoraj 17-letna Greta zelo dobro odziva na to. "Iskreno povedano, ne vem, kako ji to uspeva, a se večino časa smeji. To se ji zdi smešno," je poudaril za radijsko oddajo na BBC Radio 4.

Izrazil je upanje, da bodo stvari postale "manj intenzivne" za njegovo družino. Ocenjuje, da Greta "resnično želi nazaj v šolo". Greta je zagnala globalno gibanje z izostankom od pouka avgusta 2018, ko je pred švedskim parlamentom v rokah držala znak z napisom Šolska stavka za podnebje.