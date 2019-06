Grabar-Kitarovićeva molči, na Hrvaškem že pet kandidatov za predsednika države

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški narodno-zabavni pevec in podjetnik Miroslav Škoro je kot peti kandidat napovedal, da bo kandidiral na hrvaških predsedniških volitvah, ki bodo predvidoma konec letošnjega leta. Aktualna hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je medtem sporočila, da bo odločitev o svoji kandidaturi objavila po državnem prazniku 5. avgusta.

Hrvaški pevec Miroslav Škoro je v nedeljo v videoposnetku na Facebooku napovedal, da bo na predsedniških volitvah nastopil kot neodvisni kandidat. Izpostavil je, da je "bistvo njegovega programa zveza z ljudstvom v nasprotju z vladavino strankarskih elit in kompromisov, ki so bili doseženi daleč od javnosti in mimo volje volivcev".

Ob kritikah sistema in populističnih sporočilih je pozornost javnosti pridobil predvsem z napovedmi, da si bo prizadeval za ustavne spremembe, s katerimi namerava okrepiti položaj predsednika države. Kot je dejal Škoro, načrtuje uvedbo možnosti predsedniškega veta na odločitve vlade, pa tudi pravico, da predsednik države osebno izbira ustavne sodnike. Predsedniško kampanjo pa bo združil s svojimi koncertnimi nastopi, je napovedal narodno-zabavni glasbenik.

Grabar-Kitarovićeva bo odločitev sprejela v začetku avgusta

Na Hrvaškem vidijo Škora kot najbolj resnega tekmeca hrvaški predsednici Kolindi Grabar-Kitarović med volivci na desnem delu političnega spektra. Čeprav se je Škoro v svojem napovednem nagovoru ogradil od skrajnih političnih skupin desnice in levice, je njegovi kandidaturi botrovala predvsem hrvaška desnica, vključno z nezadovoljneži v vladajoči HDZ, ki se ne morejo sprijazniti z desnosredinsko politiko predsednika vlade in prvaka vladajoče stranke Andreja Plenkovića.

Nekdanji hrvaški premier Zoran Milanović bo kandidiral za predsednika Hrvaške. Volitve bodo predvidoma konec letošnjega leta. Foto: STA

HDZ sicer podpira vnovično kandidaturo hrvaške predsednice, a kaj, ko Grabar-Kitarovićeva še ni potrdila, da se bo potegovala za še en mandat. Nazadnje je bilo slišati, da bo to storila po 5. avgustu, ko na Hrvaškem praznujejo dan zmage, domovinske hvaležnosti in veteranov v spomin na operacijo Nevihta iz leta 1995.

Milanoviću bi bilo težje, če bi ga v drugem krogu čakal Škoro

Kandidatura Škora naj bi olajšala delo v prvem krogu predsedniških volitev kandidatu največje opozicijske stranke SDP in nekdanjemu premierju Zoranu Milanoviću, ki lahko računa na večino glasov levo od sredine. Prve analize kažejo, da so obeti za njegovo zmago v drugem krogu manjši, če se bo pomeril s Škorom kot z Grabar-Kitarovićevo.

Predsedniške kandidature so napovedali tudi neodvisni evropski poslanec Mislav Kolakušić, neodvisni saborski poslanec Ivan Pernar, ki je izstopil iz stranke Živi zid, ter kandidatka zunajparlamentarne levičarske Delavske fronte Katarina Peović. Svojega kandidata bo predstavila tudi opozicijska stranka Most neodvisnih list, pričakujejo pa se tudi druge predsedniške kandidature.