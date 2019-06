Plenković pričakuje kandidaturo Grabar-Kitarovićeve za nov mandat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji hrvaški premier Zoran Milanović je svojo predsedniško kandidaturo objavil v ponedeljek, v hrvaških medijih pa je popolnoma zasenčil dogodke ob praznovanju 30. obletnice ustanovitve največje hrvaške politične stranke HDZ. Predsedniške volitve na Hrvaškem bodo predvidoma konec letošnjega leta.

Grabar-Kitarovićeva lahko računa na podporo HDZ

Hrvaški premier Andrej Plenković je v ponedeljkovem nagovoru na slovesnosti v zagrebški koncertni dvorani Vatroslav Lisinski izrazil pričakovanje, da bo Kolinda Grabar-Kitarović objavila svojo kandidaturo, ko bo ocenila, da je čas za to. Povedal je, da jo bodo v HDZ pričakali s "široko odprtimi rokami".

Hrvaški premier Andrej Plenković je izrazil pričakovanje, da bo Kolinda Grabar-Kitarović spet kandidirala za predsednico države. Foto: Reuters

V HDZ so prepričani, da bodo na volitvah spet porazili Milanovića, tako kot že na prejšnjih dvojih parlamentarnih volitvah ter na zadnjih predsedniških volitvah, ko je Grabar-Kitarovićeva v drugem krogu premagala nekdanjega hrvaškega predsednika Iva Josipovića, ki ga je podpirala SDP.

V uradu hrvaške predsednice so prejšnji teden neuradno povedali, da bo predsednica svojo kandidaturo za drugi predsedniški mandat oznanila po sprejemu ob dnevu hrvaške državnosti 25. junija. Medtem so se že pojavila različna ugibanja, zakaj predsednica zavlačuje z objavo svoje odločitve o kandidaturi, od tega da obstajajo domnevni posnetki, ki bi lahko kompromitirali njeno zasebno življenje, do špekulacij, da naj bi zbolela.

V HDZ so neučakani, predsednica glede kandidature za zdaj molči

O domnevnih posnetkih kot poskusu lažnih novic, ki naj bi spravili predsednico države v neprijeten položaj, je spregovoril tudi starosta hrvaške politike Vladimir Šeks (HDZ), a je s tem še dodatno spodbudil ugibanja o razlogih za molk predsednice, ki je danes na uradnem obisku v Estoniji.

V HDZ so neučakani, da Grabar-Kitarovićeva objavi kandidaturo, ker se predsedniške volitve bližajo, morebitnega drugega predsedniška kandidata pa za zdaj nimajo.