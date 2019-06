Hrvaški glasbenik Miroslav Škoro oznanil predsedniško kandidaturo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški pevec zabavne glasbe Miroslav Škoro je napovedal predsedniško kandidaturo in se tako pridružil nekdanjemu premierju Zoranu Milanoviću, Ivanu Pernarju in Miroslavu Kolakušiću. Svoje kandidature pa še ni naznanila dosedanja predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, saj še premišljuje o vnovični kandidaturi.

Predsedniško kandidaturo je objavil na svoji službeni Facebook strani in ob tem dodal še posnetek, ki si ga lahko pogledate spodaj:

Hrvaška kot neuspeli projekt

V posnetku je med drugim povedal, da Hrvaški danes vlada nadzorovan sistem, v katerem si oblast delita dve najmočnejši stranki s svojimi trgovskimi partnerji. "Volivci na parlamentarnih volitvah lahko po svoji volji izberejo enega kandidata, vsi ostali pa v Hrvaško vlado vstopajo po volji predsednikov stranke. Politične elite so se popolnoma odtujile od naroda," je med drugim povedal.

V svojem nagovoru se je dotaknil tudi državnih institucij. "Izguba zaupanja v države institucije je zaskrbljujoča. Nekateri celo govorijo o Hrvaški kot neuspelem projektu. Na stotine tisoč hrvaških hčera in sinov že gradi neke druge države, ker tukaj niso imeli možnosti."

Za kaj se zavzema

Foto: Youtube: Miroslav_Škoro_OFFICIAL "Odločil sem se, da bom kandidiral za predsednika. Bistvo mojega programa bo sklepanje zavezništva z ljudmi, ki nasprotujejo vladajoči strankarski eliti in odločitvah, ki so bile sprejete daleč od očeh javnosti in volje volilnega telesa. Hočem biti predsednik ljudstva."

Za prvo predsedniško nalogo si je tako zadal ustavne spremembe, po katerih bi predsednik lahko razpisoval zakonodajne referendume, sklical seje vlade, imel pravico do veta na sprejetje zakonodaje do odločitve ustavnega sodišča in predlagal kandidate za sodnike ustavnega sodišča, povzema RTVSLO.

"Predsednik Republike je edini uradnik, ki zastopa celotno ljudstvo in ki prejme mandat neposredno od volje državljanov. Njegov politični vpliv zato mora biti v sorazmerju s tem dejstvom," je še dodal.

Več pooblastil kot Franjo Tuđman?

"Njegov program zahteva resno preoblikovanje političnega sistema Republike Hrvaške. Škoro želi pooblastila, kot jih ni imel niti Franjo Tuđman," je za stran N1 povedal Berto Šalaj, politolog na Fakulteti političnih ved v Zagrebu.

Kot še povzema RTVSLO, pa politični analitiki ocenjujejo, da bi se lahko uvrstil v drugi krog predsedniških volitev, napovedanih za konec letošnjega leta. Takrat bi se najverjetneje pomeril z zdajšnjo predsednico Kolindo Grabar-Kitarovič, če se ta odloči za ponovno kandidaturo. Svojo odločitev o ponovni kandidaturi bo najverjetneje sporočila v začetku avgusta.

Hrvaški pevec se je rodil 1962 leta v Osijeku, kjer je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Svojo univerzitetno izobrazbo je pridobil na višji gradbeni šoli v Osijeku, kjer je dokončal za gradbenega inženirja. Študijska pota so ga ponesla tudi na študij v Ameriko, zato govori tekoče angleško. Kasneje je na ekonomski fakulteti v Osijeku diplomiral iz smeri marketinga. Leta 2017 pa tudi je uradno doktoriral iz ekonomije.

Poglejte si del njegovega glasbenega opusa: