"Gospodar Črne gore" gre po novo zmago na volitvah

V Črni gori na volitvah izbirajo predsednika, najverjetneje pa bo že v prvem krogu slavil veteran črnogorske politike, nekdanji predsednik vlade in države Milo Đukanović.

Milu Đukanoviću se obeta zmaga na volitvah za predsednika Črne gore. Foto: Reuters

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Milo Đukanović Črni gori z različnih funkcij vlada že skoraj 27 let, vse od leta 1991 z nekaj kratkimi izjemami je bil namreč bodisi premier bodisi predsednik države. Tudi na tokratnih predsedniških volitvah je favorit, vprašanje je le, ali bo zmagal že v prvem krogu.

Prvič na predsedniških volitvah tudi kandidatka

Skupno se za položaj predsednika Črne gore poteguje sedem kandidatov. Poleg Đukanovića, kandidata Demokratske stranke socialistov, so kandidati razdrobljene opozicije Marko Milačić, Mladen Bojanić, Hazbija Kalač, Vasilij Miličković, Dobrilo Dedeić in Draginja Vuksanović. Zadnja je kandidatka Socialdemokratske stranke in prva ženska, ki se poteguje za predsednico Črne gore.

Mladen Bojanić velja za najmočnejšega opozicijskega kandidata. Foto: Reuters

Ankete: Đukanović lahko zmaga že v prvem krogu

Za največjega tekmeca 56-letnemu Đukanoviću velja 55-letni ekonomist Bojanić. Glede na eno od zadnjih javnomnenjskih raziskav naj bi prejel 35,5 odstotka glasov podpore. Đukanović naj bi jih dobil 50,6 odstotka. Morebitni drug krog ni v celoti izključen, odvisen naj bi bil od volilne udeležbe. V morebitnem drugem krogu Đukanoviću napovedujejo približno 55 odstotkov podpore.

Od leta 1990 so bili predsedniki Črne gore Momir Bulatović z dvema mandatoma, Đukanović z enim mandatom in Filip Vujanović, ki je dobil tri mandate.