Voditelji držav članic EU danes na vrhu v Bruslju razpravljajo o nadaljnjih ukrepih za soočanje z energetsko draginjo, predvsem o predlogih komisije, ki med drugim predvidevajo omejevanje cen na glavnem evropskem vozlišču za trgovanje s plinom TTF. Na dnevnem redu imajo tudi vojno v Ukrajini. "Voditelji EU si ne morejo privoščiti, da z vrha EU ne bi odšli z zelo jasnim sporočilom, da je unija enotna o tem, kako se sooča z energetsko krizo, in da bodo cene v bodoče stabilne," pa je pred začetkom zasedanja povedal slovenski premier Robert Golob.

"V resnici si danes ne moremo privoščiti, da z vrha ne bi odšli z zelo jasnim sporočilom. S sporočilom, da je Evropska unija enotna o tem, kako se sooča z energetsko krizo, in s sporočilom, da bodo cene v bodoče stabilne, da bosta plin in električna energija na razpolago tako za potrošnike kot tudi za industrijske odjemalce in da bodo trgi delovali," je v izjavi za slovenske medije povedal Robert Golob.

Po njegovih besedah se namreč danes nahajamo v položaju, ko je zelo težko predvideti karkoli, vse pa se začne na trgih. Zato bo glavna razprava potekala o tem, kako v hitrem obdobju regulirati cene in trge, zato da bomo to zimo imeli normalne, stabilne cene, je še povedal.

Predsednik vlade 🇸🇮 dr. Robert Golob: "Ukrepi morajo zaradi industrije začeti veljati takoj, ker vsi industrijski odjemalci po Evropi danes čakajo jasno sporočilo, s kakšnimi cenami lahko načrtujemo našo proizvodnjo, kako naj sestavimo poslovne načrte." 1/2 pic.twitter.com/6abGJAWC14 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) October 20, 2022

Na mizi sta dva predloga

Premier pričakuje, da bodo voditelji dosegli kompromis, na kar kažejo tudi pogovori v okviru evropske liberalne politične skupine Renew, v kateri je tudi nizozemski premier Mark Rutte. Nizozemska namreč skupaj z Nemčijo in Avstrijo velja za glavno nasprotnico poseganja na trg.

Kot je še povedal Golob, imajo na mizi dva predloga. Enega je predstavila Evropska komisija, drugi pa je predlog predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela. Ta gre bistveno dlje od predloga komisije, je pojasnil in dodal, da ga skupaj podpira 16 držav članic, tudi Slovenija.

Michelov predlog v nasprotju s predlogom komisije predvideva dinamično kapico za omejitev špekulativnih dvigov cen na plinskem trgu. Poleg tega pa predvideva uvedbo cenovne kapice za plin, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije.

"Ti dve novosti v Michelovem predlogu v resnici stabilizirata oba energetska trga - plinskega in električnega. In stabilizirata ju takoj, ne za prihodnjo sezono," je poudaril Golob.