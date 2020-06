Glasgow: policija ustrelila napadalca, ki je zabodel šest oseb #video

Napad se je zgodil na območju ulice West George v hotelskem kompleksu, v katerem so po večini nastanjeni iskalci azilov in begunci. Storilec je v napadu ranil šest oseb, med njimi tudi policista, dtri osebe so za posledicami napada umrle.

Kot poročajo mediji, policija drugih oseb, vpletenih v incident, ne išče, dogodek pa je pod nadzorom in naj ne bi ogrožal širše javnosti, poroča BBC. Motiv za napad še raziskujejo, policija pa poroča, da je še preuranjeno dogodek označevati za terorizem.

Kot je dogajanje za AP opisal očividec Craig Milroy, so z reševalnimi vozili odpeljali štiri osebe. Videl je temnopolto osebo z rano, ki je ležala na tleh, vendar ni vedel povedati, ali je šlo za vbodno ali strelno rano.

Na dogodek sta se že odzvala škotska premierka Nicola Sturgeon in britanski premier Boris Johnson. Stugeonova je na Twitterju zapisala, da je dogodek resnično grozljiv, da jo o dogajanju ves čas obveščajo, ljudi pa je prosila, naj interventnim službam pomagajo pri delu tako, da se območju izognejo in naj ne širijo nepotrjenih informacij.

The reports from Glasgow City Centre are truly dreadful. My thoughts are with everyone involved. I am being updated as the situation becomes clearer. Please help the emergency services do their jobs by staying away from the area - and please don’t share unconfirmed information.