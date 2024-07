Giorgia Meloni Kitajsko označila za pomembno sogovornico pri obvladovanju globalnih napetosti

Italijanska premierka Giorgia Meloni se je danes v Pekingu sestala s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom in Kitajsko označila za pomembno sogovornico pri obvladovanju vse večjih globalnih napetosti. Ši pa je pozdravil dolgoletne prijateljske odnose in zaupanje med Pekingom in Rimom. V ospredju pogovorov so bila tudi gospodarska vprašanja.

"Na mednarodni ravni se povečuje negotovost in menim, da je Kitajska zelo pomembna sogovornica pri obravnavi vseh teh dinamik," je dejala Giorgia Meloni. Poudarila je, da bi državi morali skupaj razmišljati o tem, kako zagotoviti mir in stabilnost po svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajski predsednik je medtem pozdravil dolgoletne prijateljske donose med Pekingom in Rimom. "Obe strani se zavzemata za strpnost, medsebojno zaupanje in vzajemno spoštovanje, pri čemer vsaka izbira svojo razvojno pot," je dodal.

Med temami, ki sta jih obravnavala Melonijeva in Ši, so bile med drugim vojna v Ukrajini, zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu, naraščajoče napetosti v indo-pacifiški regiji in reforma Združenih narodov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Melonijeva pozvala k uravnoteženim trgovinskim odnosom

Ena glavnih tem pogovorov so bila tudi gospodarska in trgovinska vprašanja. Ši je zatrdil, da je Kitajska pripravljena sodelovati z Italijo pri spodbujanju sodelovanja na področju gospodarskih in trgovinskih naložb kot tudi na razvijajočih se področjih, kot so električna vozila in umetna inteligenca.

Melonijeva je pri tem ponovno, kot že dan prej v pogovorih s kitajskimi sogovorniki, pozvala k uravnoteženim trgovinskim odnosom. Italija in tudi Evropska unija imata v trgovini s Kitajsko znaten primanjkljaj, dodaja Ansa.

Italijanska premierka v Pekingu prvič

Melonijeva je Peking obiskala prvič, odkar je pred skoraj dvema letoma prevzela položaj premierke. Med obiskom se je zavezala, da bo obnovila vezi med državama. V luči tega je v nedeljo s kitajskim kolegom Li Qiangom podpisala triletni akcijski načrt za oživitev gospodarskega sodelovanja med državama.

Odnose med Rimom in Pekingom so sicer v zadnjem času zaznamovala nesoglasja. Melonijeva je decembra lani kitajsko stran obvestila o umiku Italije iz kitajske globalne investicijske pobude Pas in pot, znane tudi kot nova svilna pot. Italija se je projektu leta 2019 pridružila kot edina članica skupine sedmih industrijsko najrazvitejših držav G7.