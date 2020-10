Ginekolog svojim pacientkam "naredil" najmanj 17 otrok

Nizozemsko javnost je razburila zgodba ginekologa, ki je na eni od klinik za umetno oploditev pacientkam brez njihove vednosti daroval svojo spermo. Omenjeni ginekolog je s tem postal oče najmanj 17 otrok. Njegovo početje so z analizo DNK razkrili njegovi potomci, ki so se odločili, da bodo poiskali svojega biološkega očeta.

Omenjeni ginekolog je bil po poročanju Der Spiegla na kliniki v mestu Zwolle, ki stoji približno sto kilometrov vzhodno od Amsterdama, med letoma 1981 in 1993 specialist za umetno oploditev s spermo darovalcev. V bolnišnici Isala so njegovo potezo obsodili kot moralno nesprejemljivo, saj zdravnik ne more biti hkrati darovalec sperme, sploh pa ne brez privolitve pacientk oziroma bodočih staršev. Ti o potezi zdravnika niso bili obveščeni, darovalci sperme pa so bili v obdobju, ko so se zgodili omenjeni primeri, večinoma anonimni.

Ginekologovo početje razkrili njegovi potomci

Zdravnikovo početje so s pomočjo DNK-testov razkrili njegovi potomci. Njihovi testi so se med drugim ujemali z DNK-testom nečakinje omenjenega ginekologa. Ena od mater je nato prepoznala priimek in ugotovila, da gre za sorodnico njenega nekdanjega zdravnika. Otroci so o dogodku informirali zdravnikovo družino, ginekologovi zakonsko priznani otroci pa so privolili v analizo DNK.

Po poročanju Der Spiegla je mogoče, da je omenjeni zdravnik biološki oče več kot 17 otrok. "V času oploditev v 80. letih so bodočim staršem svetovali, naj o umetni oploditvi s spermo darovalcev molčijo," so sporočili iz prej omenjene nizozemske bolnišnice. Na kakšen način bodo proti zdravniku ukrepali organi pregona, za zdaj še ni znano.

Na sporen način postal oče 49 otrok

To sicer ni edini primer na Nizozemskem, v katerem je zdravnik pacientkam brez njihove vednosti daroval svojo spermo. Za veliko razburjenja je poskrbela poteza specialista za reproduktivno medicino, ki je v 80. in 90. letih na ta način postal oče najmanj 49 otrok. Starši otrok tudi v tem primeru o njegovi potezi niso bili obveščeni. Ker je zdravnik že pred razkritjem umrl, so morali njegovi potomci analizo DNK zahtevati pred sodiščem.