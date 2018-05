Francoski grad bo dobil lastnika za pičlih 11 evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V spletni tomboli je za zgolj enajst evrov za srečko na voljo grad v Franciji, sicer vreden okoli 1,7 milijona evrov. Njegova lastnica, britanska filantropka Ruth Philips, se je namreč odločila, da se od njega poslovi, ves dobiček pa bo šel v dobrodelne namene. Sodelujejo lahko žal le rezidenti Anglije, Škotske in Walesa.

Popolnoma obnovljeni grad Chateau de Cautine ima devet spalnic in stoji na 12 hektarjih posestva. V njem so številne originalne starine, udobno pohištvo in odprti kamini, ima pa tudi bazen. Grad leži v departmaju Dordogne na jugovzhodu Francije.

Za sodelovanje v tomboli morajo sicer interesenti pokazati tudi nekaj znanja, saj morajo podati pravilen prevod za francoska izraza "les carottes sont cuites" (korenje je kuhano) in "ca ne casse pas trois pattes a un canard" (to raci ne polomi treh nog). Prvi sicer nosi pomen, da je vsega konec oz. da ni več nobenega upanja, drugi pa, da ni to nič posebnega.

Srečke stanejo 10 funtov, naprodaj pa jih je skupaj 500.000. Philipsova namerava dobiček porabiti predvsem za izgradnjo poceni domovanj, ki ne bodo ogrožala okolja.

Pet odstotkov dobička bo donirala dobrodelni organizaciji St. Petrov's Society s sedežem v Cornwallu, ki skrbi za brezdomce, s preostalimi bo financirala svojo družbo The Eco Village Development Company, ki gradi samozadostne hiše z zelo nizkimi stroški. Več informacij o gradu je obiskovalcem dostopno na njihovi spletni strani www.winafrenchchateau.co.uk.

"Dandanes si ljudje zaradi izjemno visokih cen dejansko ne morejo privoščiti doma," je dodala in pojasnila, da bo njen projekt prinesel rešitev. Tipske hiše, ki jih namerava financirati, je mogoče postaviti v tednu dni, stale pa naj bi manj kot 10 odstotkov cene povprečne hiše na Otoku.