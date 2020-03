Francoskemu zdravniku prekipelo, iz protesta se je fotografiral gol

Alain Colombie, 61-letni splošni zdravnik iz Pomerolsa, se je že pred dnevi fotografiral gol in fotografijo objavil na Facebooku. S tem je želel opozoriti na neodgovorne priprave na pandemijo, ki jo je povzročil novi koronavirus. Na fotografiji ima na glavi in na roki bel trak, na katerem piše "topovska krma". Na ta način je ostro protestiral in se zavzel za vse zdravstvene delavce v Franciji.

"Obsojam neodgovorne priprave na covid-19, ki se pojavlja že od konca januarja," je za AFP povedal jezni zdravnik, ki je nekaj besed namenil tudi francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu. Zapisal je, da svoje majhne vojake pošilja v boj brez orožja in obrambe.

