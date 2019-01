Francoska vlada namerava zaostriti kazni za neprijavljene proteste

Francoski premier Edouard Philippe je napovedal sprejetje novega zakona, ki naj bi uvedel ostrejše kazni za neprijavljene proteste. Kot je dejal, želijo zaščititi pravico do zborovanja in svobode izražanja, a ob tem kaznovati tiste, ki kršijo zakon. "Če želijo organizirati proteste, jih morajo tudi prijaviti," je za francosko televizijo TV1 dejal Philippe.

Protestniki, ki bodo povzročili gmotno škodo, bodo morali zanjo tudi plačati

Ostrejše kazni naj bi uvedli tudi za tiste, ki sodelujejo na neprijavljenih protestih, in tiste, ki na demonstracijah protestirajo zamaskirani, je poudaril Philippe. Prav tako je napovedal, da bodo znanim izgrednikom prepovedali sodelovanje na protestih, podobno kot so že pred tem znanim nogometnim huliganom prepovedali vstop na tribune nogometnih stadionov. Francoski premier je dodal, da bodo morali tisti demonstranti, ki so na protestih povzročili materialno škodo, zanjo tudi plačati.

Od začetka protivladnih demonstracij rumenih jopičev je francoska policija pridržala približno 5.600 ljudi. To soboto bodo oblasti na ulice Pariza in drugih francoskih mest poslale skoraj 80 tisoč pripadnikov varnostnih sil, saj se bojijo novih izgredov.

Demonstracije so se spet sprevrgle v nasilne izgrede

V soboto so v Parizu in drugih francoskih mestih znova potekali nasilni protesti rumenih jopičev. Protesti, ki so potekali sedmi konec tedna zapored, so se najprej začeli mirno, nato pa so se spet sprevrgli v nasilne izgrede.

Po ocenah policije se jih je v soboto udeležilo okoli 50 tisoč ljudi, kar je sicer več kot prejšnji teden, ko jih je bilo na francoskih ulicah 32 tisoč, a še vedno občutno manj, kot jih je bilo ob začetku protestov novembra lani, ko je bilo na ulicah okoli 280 tisoč rumenih jopičev.