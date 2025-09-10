Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v Evropskem parlamentu podaja težko pričakovani govor o stanju v Evropski uniji. Pričakuje se, da bo spregovorila o vojni v Ukrajini, razmerah v Gazi, obrambi, gospodarski konkurenčnosti, trgovinskih odnosih z ZDA ter varnosti in prihodnosti evropskega socialnega modela. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je dejala, da pričakuje drugačen govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v EU kot ponavadi, med slovenskimi evropskimi poslanci pa je bilo zaznati kar nekaj nezadovoljstva z njenim delom.

Evropski poslanci se že zbirajo v Evropskem parlamentu v Starsbourgu. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola se je predsednici Evropske komisije zahvalila za prihod in v uvodnem govoru dejala, da Evropa potrebuje jasnost. Dodala je, da pričakuje energično razpravo.

"Evropa se je znašla v boju. Borimo se za naše vrednote, za celino. To je boj za svobodo in možnost, da sami odločamo o svoji usodi. Da ne bo pomote, to je boj za našo prihodnost. Resnica je takšna, da je ta svet nepredvidljiv," je uvodoma dejala von der Leyen.

Foto: Reuters

"Poleti smo spoznali, da ni ne prostora ne časa za nostalgijo. Bojne linije za nov svetovni red se zarisujejo ta trenutek. Odločiti se moramo, v kakšni družbi in demokraciji želimo živeti. Navsezadnje gre za to, da lahko samo odločamo o svoji usodi. Neštetokrat so mi dejali, da Evropa ne zmore marsičesa, a vsakič je bila Evropa enotna in je uspela. Tudi zdaj moramo storiti enako. Vprašanje je, ali je Evropa dovolj hrabra za ta boj, ali imamo voljo za ta boj ali se bomo raje prepirali. Nato moramo odgovoriti vsi, vsi poslanci, vse članice, vsi komisarji. Nagovarjam vas k enotnosti," je dejala.

"Pripravljeni smo okrepiti proevropsko demokratično večino. Neodvisnost, to je to, za kar se danes borim. Za Ukrajino," je dejala in opisala žalostno zgodbo dečka Saše in njegove mame iz Ukrajine. Dečku, njegovi mami in vsem trpečim Ukrajincem so se poslanci poklonili z aplavzom.

"Danes smo videli kršitev ukrajinskega in poljskega zračnega prostora. Še bolj moramo pritisniti na Rusijo, potrebujemo več sankcij, ki jih pripravljamo. Ukrajini moramo zagotoviti pomoč. Doslej smo jim namenili 170 milijard evrov pomoči in sredstva pomoči jim bomo še namenili."

" Predlagali bomo nov program imenovan kvalitativna vojaška mreža. V soboto je Rusija v eni sami noči poslala 800 dronov. Tudi mi lahko izkoristimo svojo vojaško moč in Ukrajini pomagano pri industriji z droni. Evropa bo podpisala posojilo v vrednosti šest milijard evrov."

Poudarila je, da vzhodno krilo krije celotno Evropo, zato je treba po besedah von der Leyen vlagati v vzhodno obrambo." Zgraditi je potrebno dronski ščit. Evropa bo branila vsak kvadratni meter ozemlja", je dejala.

Pričakovano je spregovorila tudi o Gazi. "Umetna ustvarjena lakota nikoli ne sme postati orožje Izraela."

Tudi sama je dejala, da je Evropa neenotna. Predlagali bodo začasno prekinitev sporazuma o trgovinskih zadevah. Vem, da bo težko zagtoviti večino. Vsak ukrep se bo nekumu zdel preveč, nekomu premalo. Ustanovili bomo skupino donatorjev za Palestino."

"Že od nekdaj sem prijateljica Izraela. Vem, kako jih je prizadel napad 7. oktobra. Hamas terorju izpostavlja lastno ljudstvo. To pomeni, da je treba talce izpustiti, prekiniti ogenj in sprostiti pot za konvoje v Gazo."

Spregovorila je tudi o konkurenčnosti.

Foto: K. M.

Napoved pred govorom predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen.

O Gazi: Evropska unija neenotna

Predsednica Evropske komisije bo tako zagotovo spregovorila o razmerah v palestinski enklavi Gaza, kjer Izrael krepi napade na civilno prebivalstvo in kjer so Združeni narodi uradno razglasili lakoto. Evropska unija medtem pri vprašanju Gaze ostaja neenotna. "Humanitarna katastrofa v Gazi preizkuša našo odgovornost, ker tu nismo enotni," je v torkovem govoru dejala visoka zunajpolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Številni poslanci Evropskega parlamenta iz vrst Levice, S&D in Zelenih so namreč izraelske napade v palestinski enklavi Gaza označili za genocid, medtem ko se v nekaterih drugih političnih skupinah, tudi v največji EPP, s tem niso strinjali.

EU tako kljub vse hujšim razmeram in kljub temu, da so pristojne službe EU ugotovile, da kršijo pridružitveni sporazum z Brusljem do zdaj ni sprejela še nobenih ukrepov proti izraelskim oblastem.

O vojni v Ukrajini

Tema govora Von der Leyen bo zagotovo tudi vojna v Ukrajini. Spomnimo, pogajanja za končanje vojne Ukrajine med Rusijo in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom so se končala neuspešno, Rusija pa v Ukrajini nadaljuje z napadi, vse pogosteje na civilno prebivalstvo. Prav danes poročaj, da je so ruski droni vstopili tudi v poljski zračni prostor, zato so prebivalce pozvali, naj ostanejo doma. So pa v zadnjih tednih napredovali pogovori o varnostnih jamstvih za Ukrajino v okviru t. i. koalicije voljnih, v sklopu katere je francoski predsednik Emmanuel Macron po četrtkovem srečanju voditeljev držav v Parizu sporočil, da se je k zagotavljanju varnostnih jamstev Kijevu zavezalo 26 držav.

Iz Ukrajine vsakodnevno prihajajo poročila o ruskih napadih. Foto: Guliverimage Kallas je v torek napovedala tudi, da bodo EU Ukrajini namenile največ vojaške pomoči doslej. Tako je pričakovati, da bodo nadaljnja vojaška, finančna in diplomatska podpora Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo in na njeni poti v unijo verjetno ena od osrednjih tem nagovora predsednice komisije.

Na mizi tudi obrambni izdatki

Pričakovati je, da bo predsednica Evropske komisije del svojega nagovora v sredo dopoldne namenila tudi trgovinskim vprašanjem. Da bi okrepila svoj gospodarski položaj v vse bolj negotovem svetu, si EU prizadeva za diverzifikacijo trgovinskih odnosov s tretjimi državami. Obenem poteka implementacija okvirnega trgovinskega dogovora med EU in ZDA, o katerem sta se von der Leyen in Trump dogovorila konec julija na Škotskem.

Na mizi bodo gotovo tudi obrambni izdatki. Cilj EU je namreč da bi obrambni proračun v prihodnjih letih napolnili z do 800 milijard dodatnih naložba, kar pomeni, da bo vlaganje usklajeno med članicami in namenjeno tistemu, kar resnično potrebujejo. Zato bo Bruselj oktobra predstavil nov načrt z mejniki in cilji za prihodnjih pet let, je predsednica napovedala med nedavnim obiskom v Litvi.

Metsola: Pričakujem drugačen govor predsednice kot ponavadi

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je v pogovoru za Evropsko novinarsko središče (ENR), katerega del je tudi STA, je dejala, da pričakuje drugačen govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v EU kot ponavadi.

Roberta Metsola tokrat pričakuje drugačen govor predsednice Evropske komisije. Foto: Reuters Slovenska evroposlanca Vladimir Prebilič (Zeleni) in Matjaž Nemec (S&D/SD) sta pred plenarnim zasedanjem menila, da se v Evropskem parlamentu povečuje število tistih, ki niso zadovoljni s von der Leyen in njeno komisarsko ekipo, v kateri sta izpostavila visoko zunanjepolitično predstavnico Kajo Kallas.

"Predsednica ne nagovarja na pravi način izzivov, ki jih ima Evropska unija, (...) pri tem ne kaže kančka empatije in to zelo moti evropske poslance," je dejal Nemec. Prebilič pa pričakuje, da bo von der Leyen v svojem govoru nizala argumente, zakaj si njena komisija še vedno zasluži zaupanje evropskega parlamenta.