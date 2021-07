Evropski parlament najostreje obsodil madžarski zakon glede LGBTIQ

Evropski parlament je danes najostreje obsodil novi madžarski zakon, ki po oceni Evropske komisije diskriminira osebe LGBTIQ. Novi predpisi očitno kršijo vrednote, načela in pravo EU, piše v danes sprejeti resoluciji. V njej so poslanci Evropsko komisijo in države članice EU tudi pozvali, naj nujno pravno ukrepajo.

Poslanci so v resoluciji, ki so jo sprejeli s 459 glasovi za, 147 proti in 58 vzdržanimi glasovi, madžarski zakon označili za očitno kršitev temeljnih pravic iz listine EU o temeljnih pravicah in evropskega pravnega reda.

Parlament poudarja, da to ni osamljen primer, temveč "kaže, da gre za namerno in načrtovano postopno odpravljanje temeljnih pravic na Madžarskem", kjer so kampanje sovražnosti proti osebam LGBTIQ in dezinformacijske kampanje, ki jih izvaja država, postale orodje politične cenzure.

Te kršitve človekovih pravic so del širše politične agende za rušenje demokracije in pravne države, vključno s svobodo medijev, in bi jih bilo treba obravnavati kot sistemsko kršitev vrednot EU, še piše v resoluciji parlamenta.

Ali madžarski zakon krši evropski pravni red?

Sporni zakon, ki po oceni Evropske komisije diskriminira ljudi na podlagi njihove spolne usmerjenosti, je na Madžarskem prav danes stopil v veljavo.

Sprejetje zakona je v EU sprožilo številne kritike in pozive po ukrepanju proti Madžarski. Vprašanje pravic oseb LGBTIQ v sosednji državi je zaznamovalo junijski vrh EU, o zakonu pa je v sredo razpravljal tudi Evropski parlament. Razprava je bila osredotočena na vprašanje, ali madžarski zakon krši evropski pravni red.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na plenarnem zasedanju v Strasbourgu znova poudarila, da bo komisija za zavarovanje temeljnih vrednot Unije uporabila vse vzvode, ki jih ima kot varuhinja pogodb EU, če Madžarska ne bo umaknila spornega zakona.

Madžarski parlament je zakon, ki v izobraževalnem procesu prepoveduje širjenje vsebin, katerih namen bi bil krepitev ozaveščenosti glede skupnosti LGBTIQ in s katerimi bi spodbujali homoseksualnost in spremembo spola, sprejel sredi junija.