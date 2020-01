"EU bo delala dan in noč za dogovor z Londonom do konca leta"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Dublinu, kjer se je srečala z irskim premierjem Leom Varadkarjem, poudarila, da bo delala "dan in noč," da bi EU z Združenim kraljestvom po brexitu do konca leta dosegla dogovor o prihodnjih odnosih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Formalni pogovori z Londonom se bodo začeli konec februarja ali v začetku marca in bodo zajemali vrsto vprašanj, je napovedala von der Leynova. Zagotovila je, da se bo trudila za dosego dogovora, ter pri tem poudarila, da brexit ne bo nobene druge države prizadel tako, kot bo prizadel Irsko, piše STA.

Varadkar se je na skupni novinarski konferenci po pogovorih von der Leynovi zahvalil za solidarnost z Irsko, ki jo je komisija pokazala med pogajanji o brexitu, v katerih je EU dosegla, da na Irskem ne bo trde meje. V naslednji fazi pogajanj o trgovinskem sporazumu bo Irska "absolutno v ekipi EU", je dodal po poročanju STA.

"Praktično nemogoče"

Von der Leynova je prejšnji teden v Londonu, kjer se je sešla z britanskim premierjem Borisom Johnsonom, opozorila, da je v manj kot enem letu "praktično nemogoče" izpogajati celovit prostotrgovinski dogovor. Poudarila je, da bo do konca 11-mesečnega prehodnega obdobja težko doseči soglasje glede vseh vidikov novega partnerstva. Napovedala je tudi, da si bo EU prizadevala za rešitve, ki bodo ohranile celovitost unije, njenega enotnega trga in carinske unije,

Po izstopu Združenega kraljestva iz EU z 31. januarjem bo sledilo 11-mesečno prehodno obdobje, v katerem morata Bruselj in London skleniti dogovor o prihodnjih odnosih. To obdobje je možno podaljšati enkrat za eno ali dve leti, a Johnson trdi, da za to ne bo zaprosil, še piše STA.