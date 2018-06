Erdogan za odpravo izrednih razmer po volitvah

"Po volitvah bomo proučili izredne razmere in lahko se pojavi zamisel o odpravi," je med televizijskim pogovorom v četrtek zvečer dejal Erdogan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Turčiji so po spodletelem državnem udaru junija 2016 na zaporno kazen obsodili več kot 2.000 osumljencev. Po poskusu državnega udara so priprli na tisoče vojakov, policistov in sodnikov. Več deset tisoč ljudi je v skladu z zakonodajo izrednih razmer, ker so bili osumljeni sodelovanja v prevratu, izgubilo službo v javni upravi, vključno z učitelji, policisti in sodniki. Opozicija Erdoganu očita, da izredne razmere zlorablja za utišanje kritikov.

Turška vlada odgovornost za državni udar pripisuje v izgnanstvu v ZDA živečemu kleriku Fethullahu Gülenu in delu turške vojske. Gülen te očitke zavrača.

Na predsedniških in parlamentarnih volitvah 24. junija naj bi slavila Erdogan, ki obvladuje turško politiko vse od leta 2003, ter njegova Stranka za pravičnost in razvoj (AKP), čeprav bi lahko zaradi združene opozicije izgubila svojo dozdajšnjo večinsko podporo, še navaja AFP.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je pred volitvami postregel z eno najbolj edinstvenih predvolilnih obljub. Napovedal je odprtje "ljudskih kavarn", v katerih bodo 24 ur na dan brezplačno stregli kavo, čaj in slaščice.