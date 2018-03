Erdogan bo od EU zahteval izplačilo vseh šestih milijard evrov

Evropska komisija je minuli teden sporočila, da je začela črpati drugi obrok pomoči za begunce v Turčiji v vrednosti treh milijard evrov.

"Ne morete se igrati z našim ponosom," je danes Bruslju sporočil Erdogan, ki trdi, da je Turčija prejela zgolj 850 milijonov evrov iz prvega paketa, ki je prav tako znašal tri milijarde evrov.

Kot je dejal, Turčija zagotavlja zdravstveno oskrbo, zdravje in druge storitve za več kot tri milijone sirskih beguncev v državi.

Turčija in EU sta leta 2016 sklenili dogovor, v skladu s katerim je Ankara pomagala zajeziti tok migrantov in beguncev proti Evropi v zameno za finančno pomoč.

EU trdi, da je v okviru prvega obroka nakazala 1,85 milijarde evrov za projekte v Turčiji in da so bile s humanitarnimi organizacijami sklenjene pogodbe v vrednosti treh milijard evrov.

Erdogan se bo 26. marca v bolgarski Varni srečal z voditelji EU. Odnosi med povezavo in Ankaro so že vrsto let napeti, še dodatno pa so se poslabšali zaradi čistk po spodletelem državnem udaru v Turčiji leta 2016.