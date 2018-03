Eksplozija v nakupovalnem središču, med žrtvami tudi otroci #video

Po poročanju BBC bi lahko bilo med 48 žrtvami kar 41 otrok. Po zadnjih informacijah je v eksploziji umrlo najmanj devet otrok, pogrešanih pa je 16 ljudi.

Eksplozija je po poročanju BBC odjeknila v zgornjem nadstropju središča z imenom Winter Cherry (sl. Zimska češnja), kjer imajo prostore kinematografi.

Videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, kažejo, da so ljudje pred ognjem in plameni bežali tako, da so skakali skozi okna.

"Po prvih informacijah, ki jih imamo, se je nad dvema kinodvoranama zrušila streha," so v izjavi za javnost sporočili iz ruskega preiskovalnega komiteja.

Vzrok za požar za zdaj še ni znan, saj preiskava dogodka še poteka. Pri reševanju ljudi iz nakupovalnega središča je sodelovalo 660 članov različnih reševalnih ekip.

Gasilci so se z ognjem spopadali več kot 17 ur, intervencijo pa sta ovirala dim in nevarnost zrušitve zidu.

Po prvih informacijah naj bi v kompleksu zagorelo v nedeljo okoli 17. ure po lokalnem času. Po prvih navedbah je ogenj zajel okoli 1.500 kvadratnih metrov površine.

"Trgovsko središče je zelo kompleksna konstrukcija, ki je zgrajena tudi iz materialov, ki so lahko vnetljivi," je povedal namestnik vodje oddelka za intervencije v regiji Kemerovo Jevgenij Dedjukin.

Po prvih informacijah so oblasti zaradi požara pridržale štiri ljudje, tudi vodjo podjetja, ki upravlja nakupovalno središče. Med pridržanimi je tudi lastnik omenjenega trgovskega središča.

