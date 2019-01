Džihadisti IS presenetili Kurde s protinapadom

Džihadisti skupine Islamska država (IS), ki krčevito branijo zadnje položaje v Siriji, so izrabili slabo vreme na območju in presenetili kurdske borce s protinapadom. Pri tem je bilo ubitih najmanj 32 ljudi, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Londonu.

Borci IS so v pogojih zmanjšane vidljivosti v nedeljo izvedli več samomorilskih napadov na frontni črti v dolini reke Evfrat, nato pa so se vneli spopadi, ki so trajali vse do ponedeljka. IS se je nato z območja sicer morala umakniti, a so v napadu ubili 23 borcev sirskih demokratičnih sil (SDF), ki jih podpirajo tudi ZDA. V spopadu pa je bilo ubitih tudi devet džihadistov, je sporočil dobro obveščeni sirski observatorij.

Sile SDF so ofenzivo na IS - predvidoma zadnjo - sprožile že pred štirimi meseci, pri tem pa jih zlasti iz zraka podpirajo koalicijske sile pod vodstvom ZDA.

Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji mesec ocenil, da so sile IS v Siriji praktično poražene, zato je napovedal hiter umik ameriških vojakov iz te države. Ti so tam sicer predvsem pomagali kurdskim borcem pri urjenju in z letali podpirali njihov boj proti skupini IS.

Napoved umika je presenetila zaveznike in tudi zamajala strateška razmerja sil v regiji. Ker so sile IS, kot kaže, še vedno aktivne, je tudi Trump potem nekoliko upočasnil predvideni tempo umika.