DZ bo nadaljeval septembrsko plenarno zasedanje

Predlog novele zakona o lokalnih volitvah sledi odločbi ustavnega sodišča in predvideva ureditev volilnega spora. Po predlogu bi se rok za vložitev ugovora pri občinski volilni komisiji podaljšal iz dosedanjih 48 ur po glasovanju na dva dni po dnevu glasovanja, širi se tudi krog upravičencev za vložitev tožbe na upravno sodišče in uvaja elektronsko poslovanje sodišča ter obvezno zastopanje po pooblaščencu, ko je stranka občinska volilna komisija ali občina.

Predlog novele zakona o lokalnih volitvah: spremenili bi se volilni postopki in opravila

Hkrati predlog prinaša še nekatere spremembe, vezane na volilne postopke in opravila. Med drugim odpravlja potrditev mandatov članov občinskega sveta, uvaja pa seznanitev občinskega sveta z aktom o izidu volitev, s katerim je ugotovljena izvolitev članov občinskega sveta in župana. Predlog zakona predvideva tudi dopolnitev pogojev za imenovanje predsednikov in namestnikov občinskih volilnih komisij ter višja nadomestila predsednikom in tajnikom občinskih volilnih komisij v občinah z več kot 25.000 volilnimi upravičenci na zadnjih rednih lokalnih volitvah.

Poslanci bodo na tokratni redni seji obravnavali tudi več zakonskih predlogov, vezanih na romska vprašanja, ki jih je v parlamentarno proceduro vložila NSi. Že danes bo tako na dnevnem redu predlog novele o voznikih, ki bi kot pogoj za opravljanje vozniškega postavila obiskovanje osnovne šole devet let oziroma končani sedmi razred osnovne šole.