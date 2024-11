Dvojnega morilca iz Avstrije našli mrtvega #video

Potem ko so v petek našli siv caddy, vozilo osumljenega dvojnega morilca Rolanda Drexlerja, so danes našli še njegovo truplo.

Na njegovo vozilo je v petek okoli 9. ure naletel sprehajalec in o tem nemudoma obvestil pristojne službe. Našel ga je v gozdu med Arnreitom in Altenfeldnom, nedaleč od ponedeljkovega kraja zločina.

Oglejte si posnetke s ponedeljkovega kraja zločina:

Spor med lovci

56-letni Drexler je v ponedeljek na travniku v okrožju Rohrbach v Zgornji Avstriji izvedel atentat na dolgoletnega župana mesta Kirchberg ob der Donau Franza Hoferja. Kasneje je ubil še eno osebo, vodilnega člana tamkajšnje lovske družine.

Po streljanju je pobegnil in bil pogrešan vse do danes. Iskale so ga močno oborožene policijske enote, vključno z oklepniki, helikopterji, droni, iskalnimi psi in pripadniki specialne enote Cobra. Zaradi možnosti, da je pobegnil v tujino, so na storilca opozorili tudi sosednje države, kot sta Nemčija in Češka, kjer so poostrili nadzor.