Domorodci na odročnem otoku ubili ameriškega misijonarja

Krščanskega misijonarja so zadnjič videli, ko so ga prejšnji teden pred otokom odložili ribiči. S čolnom so ga pustili v oddaljenosti 500-700 metrov od obale, od koder je Američan za nadaljnjo pot do otoka uporabil kanu.

Američan želel na otoku širiti krščanske pridige

Sedemindvajsetletni John Allen Chau je želel na oktobrsko pustolovsko potovanje in je prepričal ribiče, da so ga odložili v bližini otoka.

"Prišel je z namenom, da bi širil svoje pridige na prepovedanem otoku," je povedal Dependra Pathak, direktor policije na Andamanskih otokih. Policije o svojem namenu prihoda na otok Američan ni seznanil, poroča CNN.

Policija je po dogodku aretirala sedem oseb, med drugim ribiče, ki so Američana prepeljali do otoka. Še vedno pa poteka preiskava, saj ne morejo priti do trupla.

Misijonarja so napadli s puščicami

Ribiči so policiji sicer povedali, da so videli, kako so moškega napadli z loki in puščicami ter ga vlekli po plaži. Ko so odpluli, so še videli, kako je bil do polovice zakopan v pesek. Domorodci so misijonarju zlomili tudi kanu.

Otok, ki je del Andamanskih otokov, je sicer indijska vlada zaradi varnosti zaprla za javnost. Sentinelci so namreč zelo občutljivi na različne bolezni iz zunanjega sveta, prav tako pa veljajo za zelo nasilno pleme lovcev in nabiralcev.

Pleme naj bi štelo do sto ljudi

Sentinelci so leta 2006 ubili dva ribiča, katerih čoln je pomotoma naplavilo na otok, medtem ko sta spala.

Po cunamiju leta 2004 pa je indijska obalna straža s helikopterjem preletela območje in posnela nekaj fotografij, na katerih se vidi, kako pripadniki plemena s plaže streljajo proti helikopterju.

Foto: Google Zemljevidi

Oblasti sicer niti ne vedo, koliko ljudi živi na otoku. Leta 2011 so indijske oblasti ocenile, da tam živi od 35 do 39 oseb, medtem ko indijski antropologi ocenjujejo, da bi lahko pleme štelo med 40 in 100 ljudmi.