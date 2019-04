Domnevni vohun v turškem zaporu storil samomor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turške oblasti so domnevnega vohuna prijele pred desetimi dnevi.

Istanbulsko tožilstvo je sporočilo, da so Zakija Hasana, ki so ga turške oblasti prijele pred desetimi dnevi in obtožile vohunjenja za Združene arabske emirate (ZAE), v nedeljo našli mrtvega v njegovi celici in da je storil samomor. Turški preiskovalci so preiskovali tudi Hasanove povezave z umorom savdskega novinarja Džamala Hašokdžija.

Skupaj s še enim osumljencem so Zakija Hasana v Istanbulu prijeli 19. aprila in ga obtožili vojaškega, političnega in mednarodnega vohunjenja. Tožilstvo je sporočilo, da preiskava o domnevni smrti vohuna še ni končana.

Osumljenca naj bi priznala, da sta delala za ZAE

Hasana so nazadnje videli živega v nedeljo zjutraj med rutinskim pregledom malo po 8. uri, samomor pa je storil malo po 10. uri, ko so zapornikom razdeljevali hrano. Turška državna televizija je pred časom poročala, da sta osumljenca priznala delo za obveščevalno službo Združenih arabskih emiratov (ZAE) in da sta verjetno zbirala podatke o Arabcih v Turčiji.

Turčija ima trenutno občutljive odnose z Združenimi arabskimi emirati in Savdsko Arabijo, ki od junija 2017 skupaj z Bahrajnom in Egiptom izvajata gospodarsko blokado Katarja. Zadnji velja za tesnega zaveznika uradne Ankare.