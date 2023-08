Dodik napovedal pobudo za pridružitev BiH skupini Brics

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je v ponedeljek napovedal pobudo za priključitev Bosne in Hercegovine skupini petih največjih gospodarstev v vzponu (Brics). BiH bodo v Brics po njegovem prepričanju sprejeli prej kot v Evropsko unijo. Skupini se bo v začetku prihodnjega leta pridružilo šest novih članic.

"Obstaja alternativa Evropski uniji. Zaradi pojavljanja vedno novih in nejasnih pogojev za članstvo v Evropski uniji verjamem, da bi Bosna in Hercegovina morala vložiti prošnjo za članstvo v Bricsu" je na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, v ponedeljek zapisal Dodik.

Napovedal je, da bodo predstavniki institucij iz Republike Srbske poslali predlog oblastem BiH, naj razmislijo o takšni pobudi.

Skupino Brics sestavljajo Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika, države, ki si želijo okrepiti svoj geopolitični in gospodarski položaj v svetu. Članice skupine že zdaj obsegajo 42 odstotkov svetovnega prebivalstva, 30 odstotkov ozemlja in 24 odstotkov bruto domačega proizvoda.

Zanimanje za pridružitev skupini je po navedbah njenih članic do zdaj izrazilo okoli 40 držav, od tega resneje 23. Šest novih članic bodo sprejeli že v začetku prihodnjega leta. To bodo Argentina, Egipt, Etiopija, Iran, Savdska Arabija in Združeni arabski emirati.

Dodik že ves čas goji dobre odnose z Rusijo in je stopil v bran tudi ruski invaziji na Ukrajino. Po drugi strani je zaradi svoje odcepitvene politike v nenehnem sporu z Zahodom. Evropska unija je zato nehala financirati nekatere projekte na območju te entitete s sedežem v Banjaluki, ZDA pa so konec julija uvedle dodatne sankcije proti predstavnikom bosanskih Srbov, ki jim očitajo spodkopavanje daytonskega mirovnega sporazuma.