Dobre novice iz ZDA: Mala Mila okreva odlično, a bitka še ni dobljena

This is Mila Roncevic, a 2 yo girl from Croatia that is suffering from leukemia and couldnt get the help she needed in Cro and the treatement in the US is around 3mil usd so people in Croatia gathered around 6mil in past four days since the news broke. There is some good left.❤️ pic.twitter.com/8jcGe4KDj6 — 𝐩𝐚𝐮𝐥𝐚 (@thisispaula) April 2, 2019

"Potem ko smo divjali, skakali ter klicali rojake in prijatelje, pišem to sporočilo. MDR je manjši od 0,1 odstotka. To, kar je pomembno, je, da niti v najbolj norih sanjah nismo pričakovali tako dobrih odzivov na zdravljenje," je sporočil Marin Rončević, oče dveletne Mile. MDR je posebna analiza, ki določa, kolikšen je odstotek rakavih celic glede na vse preostale celice v vzorcu kostnega mozga.

Mila Rončević umire, zadnja šansa joj je skupa operacija u SAD-u. Za pet dana moramo skupiti tri milijuna dolara https://t.co/1GMYqyFP4R — Antena Zadar (@AntenaZadar) March 29, 2019

Kot je poudaril Milin oče, bi bile vse analize, ki bi pokazale, da je delež rakavih celic manjši od deset oziroma pet odstotkov, izvrstne, rezultat 0,1 odstotka pa je po njegovih besedah neverjeten.

"Mila je videti super in je v odličnem stanju"

Dodal je, da je pred družino težka bitka. Dveletno deklico namreč čaka nevarna transplantacija, bolezen pa v prihodnjih petih letih lahko spet pokaže zobe. "Ampak najnovejši rezultati so presegli pričakovanja vseh, in to po samo polovici prvega ciklusa. Mila je videti super in je v odličnem stanju," je zadovoljen Rončević.

ATTENTION! In Croatia theres is this sweet 2 yr old girl named Mila Rončević. She has leukemia and needs 18 million kunas (around 3 million dollars) for her treatment at Childrens Hospital of Philladelphia. The whole country is doing their best to help and if you can PLEASE HELP pic.twitter.com/qdgavlmsb8 — 🥀 | spoiler free :) (@TastefulCevans) March 31, 2019

Potem ko so na Hrvaškem in v hrvaški diaspori zbrali potrebna sredstva za zdravljenje deklice v tujini, je družina v začetku meseca odpotovala na zdravljenje v bolnišnico v Filadelfiji v ZDA. Po zadnjih informacijah so ljudje v humanitarni akciji za zdravljenje deklice zbrali vrtoglavih 5,76 milijona ameriških dolarjev.

Deklica v bolnišnici praznovala svoj drugi rojstni dan

Milin oče je po uspešni akciji sporočil, da so zbrali dovolj sredstev. Vplačila na račun so se kljub temu nadaljevala, zneska v višini skoraj šestih milijonov ameriških dolarjev pa ni pričakoval nihče. "Vključili so se vsi. Predvidevali smo, da bo končna številka med 250 in 300 tisoč evri. Potem smo izvedeli, da je povprečna cena takšnega zdravljenja v ZDA približno 550 tisoč dolarjev," je dejal Rončević.

Mila Rončević sutra ujutro u 9 sati iz Zagreba putuje u SAD https://t.co/H9O0y2tAig pic.twitter.com/GAqZmSfkOF — 24sata (@24sata_HR) April 1, 2019

Deklica je v bolnišnici v Filadelfiji 16. aprila dopolnila dve leti. "Terapija sledi programu zdravljenja, pričakujemo pa tudi kontrolno analizo. Terapija je popolnoma individualizirana in prilagojena Mili. Mila je v odlični formi in polna energije. Pričakujemo dobre rezultate," je ob dekličinem rojstnem dnevu povedal njen dedek Vladimir Rončević.

Milin oče prodal svojo hišo, na Reki bi ustanovili sklad za zdravljenje otrok v tujini

Milin oče je medtem prodal svojo hišo, denar od prodaje pa bo skupaj s presežkom sredstev, namenjenih za dekličino zdravljenje, nakazal v poseben sklad, ki bo namenjen za zdravljenje drugih otrok v tujini: "Naša ideja je, da bi na ravni celotne Republike Hrvaške na Reki ustanovili sklad, ki bi v takšnih in podobnih primerih financiral zdravljenje otrok v tujini."

"Fond se ne bi polnil iz akcije v akcijo, ampak bi imel stalen dotok denarja in zbiral denar za otroke, ki nimajo sredstev, da bi se lahko zdravili. Seveda je potrebna sistemska rešitev, vendar ko sistem ne zmore, so takšne akcije zelo dragocene. Življenje človeka nima cene, to se ne more meriti z vrednostjo nepremičnin. Temelj fundacije je absolutno upravičen, vendar bi morali zgodbo nadaljevati na sistemski ravni," je še poudaril Marin Rončević.