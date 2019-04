Dveletna Mila že v ZDA, bolni deklici bo pomagal strokovnjak slovenskih korenin

This is Mila Roncevic, a 2 yo girl from Croatia that is suffering from leukemia and couldnt get the help she needed in Cro and the treatement in the US is around 3mil usd so people in Croatia gathered around 6mil in past four days since the news broke. There is some good left.❤️ pic.twitter.com/8jcGe4KDj6 — 𝐩𝐚𝐮𝐥𝐚 (@thisispaula) April 2, 2019

Družina Rončević je potem, ko so na Hrvaškem izčrpali vse možnosti za uspešno zdravljenje njihove hčerke, ugotovila, da je nadaljevanje borbe za življenje deklice možno le v ZDA, v kateri se uspešno bojujejo tudi z redkimi oblikami levkemije. Problem je predstavljal denar za stroške zdravljenja, ki ga iz lastnih sredstev niso mogli zagotoviti.

How much is life worth, apparently it’s 2,8m$. Mila is 2 Years old and fighting for her life with only hope being treatment in Philadelphia. https://t.co/EIQXwpSAbA — Johnny65 (@cryptobonesy) March 29, 2019

Starši javnost zaprosili za pomoč pri zbiranju 2,8 milijona dolarjev

Prejšnji teden so tako starši hrvaško javnost zaprosili za pomoč pri zbiranju potrebnih 2,8 milijona dolarjev. Po nepričakovano hitrem in izdatnem odzivu javnosti na Hrvaškem, pa tudi Hrvatov, ki živijo v tujini, so potreben denar zbrali v le nekaj dneh. Presežek iz sklada bodo po dogovoru s hrvaškim ministrstvom za zdravje namenili v podobne namene za druge otroke.

Deklica je v torek zvečer po evropskem času s staršema že prispela v bolnišnico v Philadelphii, kjer jo je pričakala zdravniška skupina na čelu z doktorjem Richardom Aplencem, ki je strokovnjak za obliko levkemije, za katero je zbolela deklica.

Mali Mili bo v ZDA pomagal strokovnjak slovenskih korenin

Zdravnik slovenskega rodu je v hrvaški javnosti že znan, saj je po podobni humanitarni akciji iz leta 2013 sodeloval pri zdravljenju petletne Hrvatice. O Aplencu pri naših južnih sosedih govorijo z veliko spoštovanja, med drugim izpostavljajo njegove zdravniške sposobnosti, uspehe in skromnost.

In recognition of #ChildhoodCancerAwarenessMonth, learn about a new project funded by @ALSF and led by Dr. Richard Aplenc that seeks to better understand racial & ethnic disparities in #AML. https://t.co/yzkOqsYyOM pic.twitter.com/YAK7unm1uK — CHOP Research (@CHOP_Research) September 18, 2018

Aplenc solidno obvlada hrvaščino, med vojno pa je bil na Hrvaškem kot član mednarodne organizacije zdravniki brez meja, so danes poročali novinarji Večernjega lista. Aplenc se je lani udeležil tudi strokovnega omizja v Zagrebu, kjer so predstavili metodo zdravljenja levkemije s celično terapijo, ki beleži od 76- in 90-odstotno uspešnost pri otrocih in najstnikih, pri katerih se je bolezen ponovila in niso mogli prejeti nobene druge terapije več.

Za namestitev in stroške družine med bivanjem v Philadelphii bo poskrbela tamkajšnja hrvaška skupnost, na razpolago pa bodo imeli tudi dva uslužbenca in službeni avtomobil z voznikom hrvaškega veleposlaništva v Washingtonu.