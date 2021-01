"Dirka" po zasneženih cestah v Madridu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osrednjo Španijo je v zadnjih dneh zajelo močno sneženje, v prestolnici Madrid je zapadlo več kot 60 centimatrov snega. Zaradi za ta del Evrope neobičajnih vremenskih razmer so na cestah obtičali številni vozniki, največ dela pa so imele službe z reševanjem ujetih voznikov.

Na družbenih omrežjih se širi zgornji posnetek, ki je nastal na eni od cest v Madridu in kaže promet, ki je zaradi nekaj snega na cesti popolnoma obstal. Avtomobili so se premikali po polžje, hudomušnež pa je videu dodal tudi zvočno spremljavo in njihovo vožnjo primerjal z dirko.

Rodila je kar v rešilcu na cesti

Španski mediji poročajo o 36-letnici, ki ji zaradi obolice snega ni uspelo pravočasno priti v bolnišnico, zato je rodila kar v reševalnem vozilu na cesti. Nekaj časa je bilo zaprto tudi madridsko letališče, zaradi nizkih temepratur in snega pa so iz države poročali tudi o nekaj smrtnih žrtvah.