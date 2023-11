Direktor bolnišnice v Gazi: Kdor sedaj potrebuje operacijo, umre #vŽivo

Poudarki dneva:



6.50 Direktor bolnišnice v Gazi: Kdor sedaj potrebuje operacijo, umre

Direktor bolnišnice Al Šifa v Gazi Muhammad Abu Salmiya je dejal, da zdravstveno osebje skuša nedonošenčke v bolnišnici obdržati pri življenju, potem ko je zmanjkalo kisika in so jih morali premakniti iz inkubatorjev v enote za novorojenčke. "Pred časom sem bil pri njih. Zdaj so izpostavljeni, saj smo jih vzeli iz inkubatorjev. Zavijemo jih v folijo in zraven damo vročo vodo, da jih lahko ogrejemo," je povedal Abu Salmiya.

Zdravnik je povedal, da je v zadnjem dnevu več otrok umrlo na oddelku za intenzivno nego in na pediatričnem oddelku.

Zaradi hudih spopadov v bližini največje bolnišnice v Gazi so razmere katastrofalne, bolniki in osebje so ujeti v notranjosti, z reševalnimi vozili ne morejo več dovažati ranjenih, sistemi za vzdrževanje pacientov pri življenju pa ne delujejo več, poročajo zdravstveni uradniki in humanitarne agencije. Svetovna zdravstvena organizacija poroča, da je Al Šifa že tri dni brez elektrike.

.@WHO has managed to get in touch with health professionals at the Al-Shifa hospital in #Gaza.



The situation is dire and perilous.



It's been 3 days without electricity, without water and with very poor internet which has severely impacted our ability to provide essential…