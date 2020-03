Diktator proti virusu: Raje umrem pokončno kot pa na kolenih #video

Medtem ko večina držav po svetu sprejema vedno ostrejše ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, v Belorusiji življenje nemoteno teče dalje. V zadnji diktaturi na evropskih tleh, v kateri živi 9,5 milijona ljudi, so restavracije, bari in mestni parki še vedno odprti. Beloruski predsednik Lukašenko, ki državo vodi od leta 1994, medtem pravi, da so najučinkovitejša zdravila proti novemu virusu hokej, vodka in tradicionalna savna.

Lukašenko: Šport je pravo protivirusno zdravilo

Restavracije, bari in mestni parki tako ostajajo odprti, prav tako se v državi niso odpovedali velikim športnim prireditvam, ki privlačijo na stotine gledalcev. Prva beloruska nogometna liga je tako edino nogometno tekmovanje, ki se v teh časih dogaja v Evropi. Vodilo "Življenje gre naprej" je dodobra posvojil tudi Lukašenko, ki se še vedno pogosto pojavlja v javnosti.

‘It's better to die standing than to live on your knees’ - #Lukashenko plays hockey amid #COVID19 pandemic pic.twitter.com/8Q0ivdhZOc — Ruptly (@Ruptly) March 30, 2020

Nazadnje je beloruski predsednik veliko pozornosti pritegnil v soboto, ko je odigral partijo hokeja. "Boljše, da umreš pokončno kot pa na kolenih," je v intervjuju za državno televizijo povedal Lukašenko, ki državo vodi od leta 1994. "To je hladilnik, to je zdravo. Nič ni boljšega kot šport, sploh na ledu. To je pravo protivirusno zdravilo," državljanom zagotavlja predsednik.

"There are no viruses here!"



Coronavirus did not stop Belarus president Alexander Lukashenko from taking part in an ice hockey match 👀 pic.twitter.com/hHig9K4DfT — BBC Sport (@BBCSport) March 30, 2020

Državljanom svetuje, naj pijejo vodko, "ki bo zastrupila virus"

V Belorusiji so po zadnjih podatkih zabeležili 152 potrjenih okužb z novim koronavirusom in nobene smrtne žrtve. Kritiki beloruskega državnega režima močno dvomijo o verodostojnosti omenjenih številk. Lukašenko je medtem že javno oznanil svoja navodila za boj proti koronavirusu.

Državljanom je svetoval, naj v teh časih pijejo vodko, "ki bo zastrupila virus", in uporabljajo tradicionalno savno.

V Belorusiji se kljub epidemiji novega koronavirusa niso odpovedali velikim športnim prireditvam, ki privlačijo na stotine gledalcev. Foto: Reuters

"Enkrat sem že omenil, da morajo iti ljudje v savno, da premagajo različne vire. Pri tem ni nič drugače, saj novi koronavirus po navedbah znanstvenikov ne mara visokih temperatur in umre pri temperaturi več kot 60 stopinj Celzija," je državljanom svetoval njihov predsednik.

Restavracije, lokali in mestni parki kljub epidemiji novega koronavirusa v Belorusiji ostajajo odprti. Foto: Reuters

"Ko greste iz savne, si ne bi smeli le umiti rok, ampak bi morali spiti kozarček vodke. Sam ne pijem in tega ne zagovarjam, ampak s tem ni prav nič narobe, to lahko toleriramo vsaj do dneva zmage 9. maja," je dejal beloruski predsednik. Ob njegovih besedah je treba opozoriti, da znanstveniki do zdaj niso našli nobenega jasnega dokaza, da bi bil novi koronavirus kakorkoli občutljiv na visoke temperature, poroča CNN.

Beloruski predsednik pravi, da je navdih našel v Trumpu

Čeprav so vse sosednje države že zaprle svoje meje, se Belorusija do zdaj za ta korak še ni odločila, so pa v Minsku odredili 14-dnevno karanteno za vse, ki prispejo v državo. Delovni procesi v državi se nemoteno nadaljujejo, saj je Lukašenko zaskrbljen zaradi tega, kako bo izbruh novega koronavirusa prizadel svetovno gospodarstvo. Kot je pojasnil, je navdih našel v ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu, ki je dejal, da zdravilo za bolezen covid-19 ne bi smelo biti slabše kot virus.

"Zelo so mi všeč njegove nedavne izjave," je Lukašenko laskal Trumpu, ki je prejšnji teden obiskal tovarno za proizvodnjo mavčnih ometov. "Rekel je, da če se ne bomo takoj vrnili v podjetja in začeli delati, potem bo veliko več Američanov umrlo zaradi brezposelnosti kot zaradi novega koronavirusa. Zdaj razumete, zakaj se nisem odločil za zaprtje tovarn," je pojasnil Lukašenko.