Dež prinesel olajšanje v Avstraliji #video

Na vzhodu Avstralije so območja s požari danes vendarle dočakala dež, vremenoslovci pa padavine napovedujejo tudi v prihodnjih dneh. To je prineslo nekaj olajšanja v delih države, ki jih že mesece pestijo obsežni gozdni požari. Pred ognjenimi zublji je sicer posebni ekipi gasilcev uspelo rešiti zadnji gozd prazgodovinskih borovcev.

Požari, kakršnim glede na trajanje in intenzivnost v Avstraliji še niso bili priča, v določenih predelih divjajo že vse od septembra. Doslej so terjali 28 življenj, po ocenah so bili usodni tudi za okrog milijardo živali, piše STA.

Prebivalci so se dežja veselili

Krizo so na prizadetih območjih še poglobili vztrajanje vročine in zelo redka obdobja rahlega dežja. Oblasti in prebivalci so se tako močno veselili za ta teden napovedanega dežja, saj so upali, da bo pomagal zajeziti ali pogasiti nekatere požare.

Olajšanje za številne gasilce

Iz zvezne države Novi Južni Wales, kjer gori nekaj izmed najhujših požarov, danes poročajo o precejšnjih padavinah. "Prišlo je olajšanje za številne gasilce, ki delajo po vsem Novem Južnem Walesu," so na družbenih medijih po pisanju STA sporočili tamkajšnji gasilci in objavili posnetek dežja, ki pada na goreč gozd.

Ocenili so, da ta dež sicer ne bo pogasil vseh požarov, bo pa zagotovo naredil precej za njihovo zajezitev. Nevihte z dežjem so očistile tudi zrak v Melbournu, ki se je od ponedeljka dušil v dimu gozdnih požarov, poroča STA.

Po požarih se bojijo poplav

Vremenoslovci nov dež napovedujejo za petek in konec tedna. Ob pozitivnih pričakovanjih se sicer pojavljajo tudi skrbi, da bi lahko padavine in neurja po drugi strani povzročila poplave in podirala drevesa.