Zaradi požarov zrak v Melbournu med najslabšimi na svetu

Kakovost zraka v Melbournu, drugem največjem mestu v Avstraliji, in preostalih delih zvezne države Viktorija je bila danes med najslabšimi na svetu in predstavljala veliko tveganje za zdravje. Krivec za to so obsežni gozdni požari, ki še vedno divjajo na vzhodu in severu Viktorije, piše STA.

Prebivalci Melbourna so se danes zbudili že v drug zaporedni dan z izjemno slabo kakovostjo zraka, do popoldneva po tamkajšnjem času pa je imelo mesto glede na spletno bazo podatkov o kakovosti zraka Air Visual že najslabši zrak na svetu, poroča STA.

Ogroženi tudi tisti, ki so zdravi

Tovrstni pogoji nastopijo, ko temperature padejo in se trdi prašni delci spustijo zelo nizko k tlom, je pojasnil vodja zdravstvenih oblasti v Viktoriji Brett Sutton. Ljudi pozivajo, naj se zadržujejo v notranjih prostorih. Ob tako slabi kakovosti zraka so po besedah Suttona ogroženi tudi tisti, ki so sicer zdravi.

Sprožilo se je kar nekaj požarnih alarmov

Debela odeja dima prekriva območje od pokrajine East Gippsland na vzhodu Viktorije do Melbourna in njegovega predmestja proti zahodu. Dim je v mestu poskrbel za sprožitev kar nekaj požarnih alarmov. Vremenoslovci sicer napovedujejo, da ga bo v sredo veter začel dvigovati.

Foto: Reuters

Dim, ki ga povzročajo požari, je vir številnih težav v Sydneyju, Canberri in drugih avstralskih mestih, pretekli teden pa je dosegel Novo Zelandijo in prek Tihega oceana tudi Južno Ameriko, še piše STA.

Dim potuje okoli sveta

Ameriška vesoljska agencija Nasa je danes sporočila, da je bil dim 8. januarja na pol poti okrog Zemlje in da bo kmalu naredil poln krog. Z zahoda naj bi se v kratkem znova vrnil nad Avstralijo. "Dim bo po pričakovanjih naredil najmanj en cel krog okrog Zemlje," je po pisanju STA sporočila Nasa.

Kot so še pojasnili, se je dim premaknil v nižjo stratosfero in dosegel višino 17,7 kilometra nad gladino morja. "Ko je enkrat v stratosferi, lahko dim potuje tisoče milj od vira in vpliva na podnebne razmere po vsem svetu," so dodali.

Po vsej Avstraliji je v zadnjih mesecih gorelo več sto požarov, ki so uničili več kot 11,8 milijona hektarja površin in zahtevali najmanj 28 življenj. V Viktoriji je danes gorelo še 16 požarov, od katerih pa ni noben predstavljal resne grožnje. V zvezni državi Novi Južni Wales medtem še vedno gori 100 požarov, od katerih pa vsi razen dveh predstavljajo najnižjo stopnjo tveganja. Težko pričakovani dež naj bi v državi dočakali še danes.