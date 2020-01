Zagorelo gospodarsko poslopje s hišo, na terenu sto gasilcev #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek okoli 21. ure zvečer sta v okolici Radovljice zagorela gospodarsko poslopje in stanovanjska hiša. Poškodovan ni bil nihče, živino pa so uspešno rešili iz gospodarskega poslopja. Nastala je le materialna škoda, so sporočili gorenjski policisti.